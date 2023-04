Rezalet ki ne rezalet! Bari yaşından başından utan adam

Türkiye'de dikta rejimi olduğunu iddia eden, ancak her nasıl oluyorsa "ülkenin başındaki diktatör(!)"e her Allah'ın günü hakaret edebilen Emre Kongar, yine ayarı kaçırdı. Cumhuriyet gazetesindeki köşesinde Tayyip Erdoğan’ı "kavgacı, dışlayıcı, otoriter ve baskıcı" olarak yaftalayan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise "uzlaşmacı, tavizkâr, barışçı ve herkesi, her görüşü kucaklayıcı" olduğunu ileri süren Kongar, rüya âleminde yaşadığını bir defa daha gösterdi.