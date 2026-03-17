Fenerbahçe - Gaziantep FK CANLI ANLATIM
Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Karşılaşma Fenerbahçe 0 - 0 Gaziantep FK skoruyla devam ediyor.
CANLI ANLATIM İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...
29' Fenerbahçeli oyuncular bu dakikalarda orta alanda top çeviriyor.
20' Brown sol kanattan içeriye yerden ortaladı. Ceza sahasında Asensio'nun şutunda savunmaya çarpan top kornere gitti.
15' Sol çaprazanda ceza sahasına giren Nene'nin şutunda top kalecide kaldı.
11' Asensio kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Asensio'nun şutunda top baraja çarparak kornere gitti.
10' Cherif ceza yayının solunda yerde kaldı. Fenerbahçe kritik noktadan serbest vuruş kullanacak.
3' Maxim sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta içeri ortaladı. Ceza sahasında topu savunma karşıladı.
1' Maçta ilk düdük çaldı.
İŞTE İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Brown, Yiğit Efe, Oosterwolde, Levent, Guendouzi, Kante, Musaba, Asensio, Nene, Cherif.
Gaziantep FK: Burak Bozan, Mujakic, Abena, Tayyip Talha, Perez, Yusuf, Gassama, Melih, Kozlowski, Maxim, Bayo.