Tahran'da "Besic" depremi! Komutan Gulam Rıza Süleymani füzelerin hedefi oldu!

İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun (IRGC) iç güvenlik ve paramiliter gücü olan Besic’in Komutanı Tuğgeneral Gulam Rıza Süleymani’nin, İsrail tarafından Tahran’ın merkezine düzenlenen hassas bir hava saldırısında öldürüldüğü açıklandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun (IRGC) iç güvenlik ve paramiliter gücü olan Besic’in Komutanı Tuğgeneral Gulam Rıza Süleymani’nin, İsrail tarafından Tahran’ın merkezine düzenlenen hassas bir hava saldırısında öldürüldüğü açıklandı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ve Savunma Bakanı Yisrael Katz tarafından 17 Mart 2026 tarihinde yapılan resmi açıklamaya göre; Süleymani, karargahların vurulmasının ardından geçici olarak kurulan bir komuta çadırında yardımcılarıyla birlikteyken etkisiz hale getirildi.

 

2019 yılından bu yana Besic güçlerinin başında bulunan ve rejim karşıtı gösterilerin bastırılmasında kilit rol oynayan Süleymani’nin ölümü, Tahran yönetimi için ağır bir darbe olarak nitelendiriliyor.

İsrail kaynakları, aynı gece düzenlenen operasyonlarda sadece Süleymani’nin değil, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri ve ülkenin "fiili lideri" olarak görülen Ali Larijani’nin de öldürüldüğünü duyurdu. Başbakan Binyamin Netanyahu, "Ahtapotun başını kesmeye devam ediyoruz" diyerek operasyon emrini bizzat verdiğini gösteren bir fotoğraf paylaştı. Gulam Rıza Süleymani, 28 Şubat’ta başlayan savaşın başından bu yana öldürülen en üst düzey IRGC komutanlarından biri olarak kayıtlara geçerken; saldırıda Süleymani’nin yardımcısı Seyyed Karishi ve birçok üst düzey Besic yetkilisinin de can verdiği bildirildi.

