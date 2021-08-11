Rezalet diz boyu! Şarkıcı Irmak Arıcı, trafikte tartıştığı kişinin yüzüne tükürdü
Kokuşmuş magazin medyasının pohpohladığı şarkıcı Irmak Arıcı, trafikte tartıştığı sürücünün yüzüne defalarca tükürdü. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen olay sonrası yüzüne tükürülen sürücü şarkıcıdan şikayetçi oldu. Arıcı'nın imza attığı rezillik pes dedirtti.
Şarkıcı Irmak Arıcı, büyük bir rezalet ile gündeme geldi. Arıcı, trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişinin yüzüne tükürdü.
O anlar kamerada
"Korona salgını varken birine tükürmek suç" diyen adamın kolunu sıkarak tırnaklayan genç şarkıcının o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaçmak istediğimde önüme arabayı kırdı
Arıcı'nın skandal hareketlerine maruz kalan sürücü ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Ben uyarmak amacıyla kornaya bastım. Kornaya bastıktan sonra kendisi el hareketleri yaparak bana küfür etti. Kaçmak istediğim zaman ise önüme arabayı kırdı" ifadelerini kullandı.