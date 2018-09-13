0553 313 94 23

Reza Zarrab’la görünen Ayşegül Akgün kimdir?

ABD’de yargılandığı davada Türkiye aleyhine ifadeler verdikten sonra salıverilen İran asıllı Türk vatandaşı Zarrab New York’un şusi yiyerken bir kadınla birlikte görüntülenmişti. O kadının Ayşegül Akgün olduğu öğrenildi. Peki Ayşegül Akgün kimdir?

13 Eylül 2018 Perşembe 10:15
Reza Zarrab’la görünen Ayşegül Akgün kimdir?

ABD’de yargılandığı davada Türkiye aleyhine ifadeler verdikten sonra salıverilen İran asıllı Türk vatandaşı Zarrab New York’un şusi yiyerken bir kadınla birlikte görüntülenmişti. O kadının Ayşegül Akgün olduğu öğrenildi. Peki Ayşegül Akgün kimdir?

Halk Bank davasında Türkiye’yi arkadan hançerleyen Reza Zarrab ABD’de lüks Japon restoranı Nobu'da görüntülendi. Reza Zarrab'ın yanındaki kadının kim olduğuna dair yeni bir iddia ortaya atıldı. Zarrab’ın zayıf ve sakalsız oluşu dikkat çekerken, masadaki kadının Zarrab’ın eşi Ebru Gündeş’in arkadaşı Ayşegül Akgün olduğu iddia edildi.

Zarrab'a iki korumanın da eşlik ettiği ifade edildi. Masada Zarrab'ın yanında bulunan kadının, şarkıcı eşi Ebru Gündeş'in uzun süredir görüşmediği yakın arkadaşı Ayşegül Akgün olduğu iddia edildi. Gündeş ile Akgün'ün aralarının uzun süredir bilinmeyen bir sebepten dolayı açık olduğu öne sürüldü. Haziran ayında da Zarrab'ın New York sokaklarında yürürken görüldüğü öne sürülen bir fotoğraf yayınlanmıştı. Bu fotoğrafta da Zarrab'ın yanında bir güvenlik görevlisi yer alıyordu. Zarrab'ın ise koltuk değnekleri ile yürüdüğü görülüyordu.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 10:15
  1. reza zarrab
  2. ayşegül akgün
  3. son dakika reza zarrab
  4. ayşegül akgün reza zarrab

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Toure: Ezan sesiyle uyanmanın tarifi yok!
    1. Toure: Ezan sesiyle uyanmanın tarifi..
    2. Reza Zarrab’la görünen Ayşegül Akgün..
    3. Türkiye'den Esad rejimine mesaj!
    4. Birleşmiş Milletler'den Gazze için..
    5. Gayrimenkulde yeni çözüm merkezi
    6. Rusya’dan İdlib’e üç aşamalı plan!
    7. Yerli savunma sanayi bugün “SAHA”da
    8. Fatih Terim iki isimle özel görüştü!..
    9. Müzeye hibe edilen savaş uçağı,..
    10. Lavrov: İşler ters gidince yaptırım..
    11. Kaza ihbarına giden polis şoke oldu
    12. Milli İHA’lara gezici üs
    13. Acıdan dolayı parmaklarının..
    14. PKK nefes alamıyor! 2 tanesi daha imha..
    15. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle o..
    16. Vladimir Putin mevzileri bizzat..
    17. Narkotikten görülmemiş operasyon! 817..
    18. Tunceli'de Özel Harekat timleri buldu!..
    19. Adana’da çete lideri depoda enselendi
    20. Fiyat dengesini bozanlara geçit yok
    RTÜK’ten, Koca Koca Yalanlar dizisine yetersiz ceza!
    RTÜK’ten, Koca Koca Yalanlar dizisine yetersiz ceza!
    ABD ve Rusya Türkiye'yi kuşattı!
    ABD ve Rusya Türkiye'yi kuşattı!
    İsim tartışmalarına son nokta konuldu!
    İsim tartışmalarına son nokta konuldu!
    Rusya'da inanılmaz olay! Muhalefet liderini canlı yayında düelloya davet etti
    Rusya'da inanılmaz olay! Muhalefet liderini canlı yayında düelloya davet etti
    İbrahim Kalın'dan gece yarısı flaş İdlib açıklaması! "Sorumluluğu Türkiye'ye yıkmak..."
    İbrahim Kalın'dan gece yarısı flaş İdlib açıklaması! "Sorumluluğu Türkiye'ye yıkmak..."

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2018
    Gizli hamleleri ortaya çıktı! Türkiye harekete geçti
    Gizli hamleleri ortaya çıktı! Türkiye harekete geçti
    Rusya ve Çin'den dolar hamlesi! Tarih verdiler
    Rusya ve Çin'den dolar hamlesi! Tarih verdiler