Reza Zarrab’la görünen Ayşegül Akgün kimdir?

ABD’de yargılandığı davada Türkiye aleyhine ifadeler verdikten sonra salıverilen İran asıllı Türk vatandaşı Zarrab New York’un şusi yiyerken bir kadınla birlikte görüntülenmişti. O kadının Ayşegül Akgün olduğu öğrenildi. Peki Ayşegül Akgün kimdir?

Halk Bank davasında Türkiye’yi arkadan hançerleyen Reza Zarrab ABD’de lüks Japon restoranı Nobu'da görüntülendi. Reza Zarrab'ın yanındaki kadının kim olduğuna dair yeni bir iddia ortaya atıldı. Zarrab’ın zayıf ve sakalsız oluşu dikkat çekerken, masadaki kadının Zarrab’ın eşi Ebru Gündeş’in arkadaşı Ayşegül Akgün olduğu iddia edildi.

Zarrab'a iki korumanın da eşlik ettiği ifade edildi. Masada Zarrab'ın yanında bulunan kadının, şarkıcı eşi Ebru Gündeş'in uzun süredir görüşmediği yakın arkadaşı Ayşegül Akgün olduğu iddia edildi. Gündeş ile Akgün'ün aralarının uzun süredir bilinmeyen bir sebepten dolayı açık olduğu öne sürüldü. Haziran ayında da Zarrab'ın New York sokaklarında yürürken görüldüğü öne sürülen bir fotoğraf yayınlanmıştı. Bu fotoğrafta da Zarrab'ın yanında bir güvenlik görevlisi yer alıyordu. Zarrab'ın ise koltuk değnekleri ile yürüdüğü görülüyordu.