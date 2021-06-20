Reza Zarrab vakası nedir? Reza Zarrab tutuklu mu?

FBI’ın Eylül 2014’te İran yaptırımlarını delme şüphesiyle hakkında soruşturma başlattığı Reza Zarrab, 19 Mart 2016’da ailesiyle ABD’ye giriş yaparken tutuklanmıştı. New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde kendisine yönetilen altı suçlamayı reddeden Zarrab, daha sonra savcılıkla anlaşmıştı. Hakkındaki suçlamaları kabul eden Zarrab, diğer tutuklu sanık eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla aleyhine itirafçı tanıklık yapmıştı. Toplam 135 yıl gerektiren hapis cezası karşısında itirafçı tanıklık yaparak daha az bir ceza almayı hedefleyen Zarrab’ın New York’ta bir cezaevinde özel bir bölümde tutulduğu açıklanmıştı.

Reza Zarrab kimdir?

13 temmuz 1984 yılında dünyaya gelen Reza Zarrab aslen İranlıdır. Eğitimini Bakü’de tamamlayan Zarrab, 2006 yılında tamamen İstanbul‘a yerleşmiştir. Zengin bir ailenin evladı olan Reza Zarrab, küçük yaşlardan itibaren ticaretle uğraşmaktadır. Armatörlük, kuyumculuk, petrol ticareti gibi işlerle uğraşan Reza Zarrab, kısa sürede servetine servet katmış özellikle de altın piyasasında nam salmıştır.

Bakü’deki işlerinin yanı sıra İstanbul Kapalıçarşı‘daki kuyumcu dükkanında mücevher işlemeciliği ve ticaretiyle adını duyurmaya başladı. Yalova‘da bir tersane kuran Zarrab çalışma ofisi olarak Metroport’u tercih etti. Ataköy Konakları Ve Şişli Elite Residance’ta evi vardır.

Yaptığı işler arasında bestecilik de olan Reza Zarrab’ın yaptığı şarkılardan “Eski Toprak”ı Sibel Can, “Ölümsüz Aşklar” ve “Neden” şarkılarını İbrahim Tatlıses yorumlamıştır. Ebru Gündeş‘in Evet adlı albümüne söz ve müziğini yazdığı ‘Sadece Sevdim‘ isimli şarkıyı vermişti. Müziğe olan ilgisi sayesinde tanışıp hayranı olduğu Ebru Gündeş ile evlendi. Azeri iş adamı Reza Zarrab, 10 Şubat 2010 tarihinde şarkıcı Ebru Gündeş ile evlendi. 15 Ekim 2011 de kızı Alara doğdu.

Reza Zarrab, Ebru Gündeş‘e nikah hediyesi olarak plakasında ‘EBR’ harfleri olan 520 bin liralık BMW 7.60 aldı. Ayrıca Aston Martin marka 340 bin Euro değerinde bir spor araba daha aldı. 19 Mart 2016'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami kentinde banka dolandırıcılığı ve kara para aklamanın yanı sıra ABD'nin İran'a yönelik ambargosunu delmek suçlamaları ile göz altına alınmış, ardından mahkeme tarafından 75 yıla kadar hapis istemiyle tutuklanmıştı.

Reza Zarrab tutuklu mu?

İran’a yönelik yaptırımların ihlal edilmesiyle ilgili ABD’deki yürütülen davanın önemli ismi 'işadamı' Reza Zarrab, New York’ta ünlü bir restoranda yemek yerken görüntülenmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta gezisini takip eden basın mensuplarının sorularını cevapladı. Erdoğan, ABD'de cezaevinde olması gerekirken lokantada görüntülenen Zarrab için “Kelepçeli diyorlar, demek başka kelepçeler var” dedi.