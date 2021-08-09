Reyting uğruna aşağılık reklam filmi! Ece Üner insan acısı üzerinden şov yaptı
Show TV'den ayrılmasının ardından Kanal D'ye geçen Ece Üner'in 'Susma' isimli programının tanıtımında Emine Bulut'un kızının çığlıklarının reklama malzeme olmasına tepki yağdı.
Show TV'den ayrılarak Kanal D'ye geçen Ece Üner'in yeni programı için hazırlanan tanıtım filminde Emine Bulut'un kızının sesinin kullanılması tepki çekti.
2014 yılından beri sunuculuğunu yaptığı Show TV Ana Haber bülteninden geçtiğimiz ay ayrılan Ece Üner, bir süre önce görevini bırakarak Kanal D'ye geçti.
Haber programı formatının dışında bir programla ekranlara çıkmaya hazırlanan Üner, 'Susma' isimli programının ilk tanıtımını yayınladı.
Emine Bulut'un kızının çığlıkları kullanıldı
"Adaletsizliği değiştiremezsin ama adaletsizlik karşısındaki duruşunu değiştirebilirsin" sözleriyle yayınlanan tanıtım filminde eski eşi Fedai Baran tarafından katledilen Emine Bulut'un öldüğü sırada kızının attığı çığlıklar kullanıldı.
O çığlıkların kullanıldığı filmde Üner'in gözyaşları dökmeye çalışması eleştiri topladı.