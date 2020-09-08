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Aktüel Reyhanlı'daki terör saldırısının sorumlularından Ercan Bayat'ın yakalanması
Aktüel

Reyhanlı'daki terör saldırısının sorumlularından Ercan Bayat'ın yakalanması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Reyhanlı'daki terör saldırısının sorumlularından, terörden arananlar listesinde mavi kategoride bulunan Ercan Bayat'ın yakalandığını açıklaması, patlamalarda hayatlarını kaybedenlerin yakınları tarafından sevinçle karşılandı - Patlamalarda oğlu Oğulcan'ı kaybeden ve 11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı olan Ahmet Tuna: - "Bir teröristin daha yakalanmasından dolayı mutluyuz, devletimiz seni 9 yılda olsa 10 yılsa olsa yakalar ve buraya getirir"

Yeniakit Publisher
2020-09-08 15:19:30 -
Reyhanlı'daki terör saldırısının sorumlularından Ercan Bayat'ın yakalanması

HATAY (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Reyhanlı'daki terör saldırısının sorumlularından, terörden arananlar listesinde mavi kategoride bulunan Ercan Bayat'ın yakalandığını açıklaması, patlamalarda hayatlarını kaybedenlerin yakınları tarafından sevinçle karşılandı.

Patlamalarda oğlu Oğulcan'ı kaybeden ve 11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı olan Ahmet Tuna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ercan Bayat'ın yakalanmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Aldıkları haberin kendilerini sevindirdiğini anlatan Tuna, Reyhanlı katliamını yapanların tamamının yakalanmasını temenni ettiklerini belirtti.

Tüm şehit aileleri olarak bir teröristin daha yakalanmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade eden Tuna, "Devletimize ve hükümetimize yaptıkları bu operasyondan dolayı çok teşekkür ediyoruz ve devamını bekliyoruz.' Çocuklarımızın ve devletimizin katilleri yakalandığı için sevinç içindeyiz." dedi.

"Reyhanlı patlamaları devletimize yapılan en büyük terör saldırılarından biridir." diyen Tuna, şöyle konuştu:

''Devletimizin yaptığı bu operasyonla saldırıyı planlayanlardan biri daha yakalandı. Ercan Bayat'ın yakalanması bugün aldığımız en güzel haberdir. Kimsin sen, devletimiz seni 9 yılda olsa 10 yılsa olsa yakalar ve buraya getirir. Allah'ın izniyle hepsi yakalanarak buraya getirilecektir. Allah devletimize zeval vermesin.''

Patlamada eşi Kadriye Alyar'ı kaybeden Yaşar Alyar da bir teröristin daha yakalanmasından dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Tüm sorumluların yakalanmasıyla yüreklerinin soğuyacağını aktaran Alvar, Reyhanlı saldırısını yapanlardan birinin daha yakalanmasının acılarını biraz olsun hafiflettiğini sözlerine ekledi.


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