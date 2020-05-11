Reyhanlı'daki bombalı saldırıların 7. yılı

HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin hayatını kaybettiği çok sayıda kişinin yaralandığı iki ayrı bombalı saldırının 7. yılında, anma programı düzenlendi.

Reyhanlı Kaymakamı Ali Candan, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi, CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir ve saldırılarda hayatını kaybedenlerin yakınları, 11 Mayıs Şehitler Anıtı önünde bir araya geldi.

Yaşamlarını yitirenlerin anısına, anıta çelenk ve karanfil bırakılmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı ve saldırıda hayatını kaybeden Oğulcan Tuna'nın babası Ahmet Tuna, burada yaptığı konuşmada, 2013'teki saldırılarda 53 kişinin yaşamını yitirdiğini anımsattı.

Buna rağmen ezanı dindirtmediklerini, Türk bayrağını indirtmediklerini vurgulayan Tuna, "Bu ülkeyi böldürmedik. Bu ülke bizim ve topraklar kolay kazanılmadı, kardeş kavgası çıkarmak için çalışanlar çok oldu ama biz buna müsaade etmedik.'' dedi.

Anma töreninde Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

- Reyhanlı'daki terör saldırıları

Reyhanlı Belediyesi yanı ile PTT binası önünde 11 Mayıs 2013'te gerçekleşen iki ayrı patlamada 53 kişi yaşamını yitirmiş, 912 konut, 891 iş yeri ve 148 araç zarar görmüştü.

Olayın ardından patlama yaşanan yerde 11 Mayıs Şehitleri Anıtı yapılarak, yaşamını yitirenlerin isimleri 2 park, 5 okul ve 50 cadde ile sokağa verilmişti.