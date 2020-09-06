  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Reyhanlı Barajı'nın kuş envanterine 16 yeni tür eklendi
Aktüel

Reyhanlı Barajı'nın kuş envanterine 16 yeni tür eklendi

Yeniakit Publisher
2020-09-06 13:17:24 -
Reyhanlı Barajı'nın kuş envanterine 16 yeni tür eklendi

HATAY (AA) - Hatay'daki Reyhanlı Barajı ve çevresinde daha önce varlığı bilinmeyen 16 kuş türünün görüntülenmesiyle bölgedeki kuş çeşidi sayısı 115'e yükseldi.

Amik Ovası'nı canlandıran ve su seviyesinin her geçen gün arttığı barajda, Subaşı Kuş ve Kelebek Gözlem Derneğince yürütülen çalışmalar kapsamında daha önce bölgede varlığı bilinmeyen 16 yeni kuş türü görüntülendi.

Dernek Başkanı Ali Atahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada barajda kuş türü sayısının her geçen gün arttığını söyledi.

Bölgede yaptıkları yeni keşifte yırtıcı ve ördek türlerinin gözlendiğini ifade eden Atahan, 16 yeni kuş türünün eklenmesiyle Reyhanlı Barajı'ndaki tür sayının 115'e ulaştığını belirtti.

Göçmen ötücü kuşların sayısının attığına dikkati çeken Atahan, şöyle devam etti:

"Ülkemizin en nadir serçe türlerinden biri olan 'küçük serçe' de barajın tür listesine dahil oldu. Bu türü Hatay'da ikinci kez görüyoruz. Sarıbaşlı kuyruksallayan, çayır taşkuşu, kır incirkuşu gibi göçmenleri alanda ilk kez gördük. Keşifte kılkuyruk, fiyu, boz ördek de yeni görülen türler arasında. Bölge kuşlar için oldukça önemli bir konumda bulunuyor. Balık kartalı, arı şahini, saz delicesi ve çayır delicesi alanda yeni gördüğümüz yırtıcı kuş türleridir."

Atahan, Reyhanlı Barajı'nın Hatay'ın ve Türkiye'nin yeni bir kuş cenneti olma yolunda olduğunu kaydetti.








Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstediğini alamayan Yunanistan kayışı kopardı! Skandal 'Stoltenberg' iddiası
Gündem

İstediğini alamayan Yunanistan kayışı kopardı! Skandal 'Stoltenberg' iddiası

Akdeniz’de haksız olduğunu bile bile Türkiye’ye karşı düşmanca bir tavır sergileyen Yunanistan, NATO’dan da umduğu desteği bulamayınca iyice..
Vuciç'den Beyaz Saray'da o hangi maddeydi bakışı
Dünya

Vuciç'den Beyaz Saray'da o hangi maddeydi bakışı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın Sırbistan-Kosova-İsrail anlaşmasında Sırbistan'ın büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kud..
Sağlık Bakanı uyarmıştı! Bir ilde daha vakalar tırmanışa geçti
Korona Virüs

Sağlık Bakanı uyarmıştı! Bir ilde daha vakalar tırmanışa geçti

Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, "Mersin’de hızlı artış yaşanan illerden birisi. İlk 5'te yokuz çok şükür ama bir artış ..
Satılık 2017 model Toyota Corolla
Satılık 2017 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı