Reuters'ın Bilal Erdoğan'a iftirasını servis eden haber sitelerinin içeriklerine erişim engeli!

İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği, "kişilik hakları ihlali" sebebiyle Reuters'ın, "ABD ve İsveç savcıları Bilal Erdoğan‘ın adının geçtiği yolsuzluk şikayetini inceliyor" iftirasının yayınlandığı haberlerin erişime engellenmesine ve silinmelerine hükmetti.

Alınan mahkeme kararında şu ifadeler kullanıldı:

Basın özgürlüğü, ilgililerin meslek ahlakına saygı göstermelerini, doğru ve güvenilir bilgi verecek şekilde ve iyi niyetli olarak hareket etmelerini zorunlu kılmaktadır. Kötü niyetli olarak gerçeğin çarpıtılması kabul edilebilir eleştiri sınırlarını aşabilir. Dolayısıyla haber verme görevi zorunlu olarak ödev ve sorumluluklar ile basın kuruluşlarının kendiliğinden uymaları gereken sınırlar içermektedir, buna göre başvuru konusu URL içeriklerinde başvurana yönelik suç isnadına yönelik ifadelerin yer aldığı, somut olgulara dayalı olmayan, sırf başka bir yayında yer almış olmasının söz konusu içerikleri haklı ve meşru göstermeyeceği, kaldı ki; içeriklere kaynak gösterilen yayının gerçeklikten uzak, teyit edilmemiş ve iyi niyetten uzak olduğu, öz ile biçimin uyumsuz olarak sunulduğu, buna göre de gerçeklik, güvenirlik ve iyi niyetten uzak, başvuranın kişilik haklarını ihlal eden içeriklere ilişkin başvuranın talebinin kabulüne dair aşağıdaki şekilde karar vermek gerekmiştir.