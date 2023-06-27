  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Araç sahipleri dikkat: Zam, indirim! Motorin, benzin ve LPG için bayram öncesi akaryakıt fiyatları!

Avrupa ülkesine ilk kez Çin'deki Airbus son montaj hattı: O tarihte teslim edildi! En çok ses getiren olay

Son seçim anketi Türkiye'yi ayağa kaldırır! 'Yenilginin sorumlusu en çok kim?' diye soruldu... Halk o isim dedi

Türkiye'nin trafik sigortasında asgari ücret ayarı tahmini: son bilgisini duyurdu, yeni adım o olacak

Bayrama saatler kala son altın tahmini bomba! Tuna Kaya duyurdu: O tarihte 3 bin lira olacak

Bakan Yerlikaya'dan çok net terör mesajı! 'Başını ezeceğiz'

Yesevi Alperenlerden Ekrem İmamoğlu'na son uyarı: Ya kaldır ya da biz kaldırmasını biliriz!

Borsa İstanbul'dan tarihi rekor! Gelmiş geçmiş en yüksek kapanışını yaptı!

BAE Türkiye'nin kapısını çaldı! Israrla Ankara'dan o silahı istiyorlar

Merdan Yanardağ tutuklandı
Medya Reuters'ın Bilal Erdoğan'a iftirasını servis eden haber sitelerinin içeriklerine erişim engeli!
Medya

Reuters'ın Bilal Erdoğan'a iftirasını servis eden haber sitelerinin içeriklerine erişim engeli!

Yeniakit Publisher
2023-06-27 23:30:00 -
Reuters'ın Bilal Erdoğan'a iftirasını servis eden haber sitelerinin içeriklerine erişim engeli!

Reuters'ın, "ABD ve İsveç savcıları Bilal Erdoğan‘ın adının geçtiği yolsuzluk şikayetini inceliyor" iftirasını haberleştirip yayınlayan 93 site ve Twitter hesabı için 'haberi erişime engelleme" ve "haberi silme" kararı verildi.

İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği, "kişilik hakları ihlali" sebebiyle Reuters'ın, "ABD ve İsveç savcıları Bilal Erdoğan‘ın adının geçtiği yolsuzluk şikayetini inceliyor" iftirasının yayınlandığı haberlerin erişime engellenmesine ve silinmelerine hükmetti.

Alınan mahkeme kararında şu ifadeler kullanıldı:

Basın özgürlüğü, ilgililerin meslek ahlakına saygı göstermelerini, doğru ve güvenilir bilgi verecek şekilde ve iyi niyetli olarak hareket etmelerini zorunlu kılmaktadır. Kötü niyetli olarak gerçeğin çarpıtılması kabul edilebilir eleştiri sınırlarını aşabilir. Dolayısıyla haber verme görevi zorunlu olarak ödev ve sorumluluklar ile basın kuruluşlarının kendiliğinden uymaları gereken sınırlar içermektedir, buna göre başvuru konusu URL içeriklerinde başvurana yönelik suç isnadına yönelik ifadelerin yer aldığı, somut olgulara dayalı olmayan, sırf başka bir yayında yer almış olmasının söz konusu içerikleri haklı ve meşru göstermeyeceği, kaldı ki; içeriklere kaynak gösterilen yayının gerçeklikten uzak, teyit edilmemiş ve iyi niyetten uzak olduğu, öz ile biçimin uyumsuz olarak sunulduğu, buna göre de gerçeklik, güvenirlik ve iyi niyetten uzak, başvuranın kişilik haklarını ihlal eden içeriklere ilişkin başvuranın talebinin kabulüne dair aşağıdaki şekilde karar vermek gerekmiştir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23