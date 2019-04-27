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Reuters: Türkiye bir ABD konsolosluk çalışanı için daha harekete geçti!

Reuters'ın edindiği iddianame örneğine göre Türkiye'deki ABD konsolosluklarında görev yapan üçüncü bir kişiye daha dava açıldı. 'Terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla açılan davada ABD İstanbul Konsolosluğu çalışanı Nazmi Mete Cantürk'ün yanı sıra, eşi ve kızının da isminin yer aldığı belirtildi.

27 Nisan 2019 Cumartesi 01:26
Reuters: Türkiye bir ABD konsolosluk çalışanı için daha harekete geçti!

Reuters'in haberinde, ABD'nin İstanbul Konsolosluğu'nda güvenlik görevlisi olarak görev yapan Nazmi Mete Cantürk, eşi ve kızı hakkında savcılığın 'silahlı terör örgütüne üyelik' suçlamasıyla iddianame hazırladığı, iddianamenin 8 Mart'ta tamamlandığı ancak kamuoyuyla paylaşılmadığı belirtildi.

İddianamede Cantürk'ün çok sayıda FETÖ mensubuyla iletişim halinde olduğu ve 'elde edilen kanıtların, şüphelinin FETÖ talimatları doğrultusunda faaliyetlerde bulunduğuna işaret ettiği' dile getirildi.

Söz konusu suçlamaların Cantürk, eşi ve kızı tarafından reddedildiği de iddianamede yer aldı.

İddianameye ve Reuters'ın edindiği soruşturma tutanağına göre Cantürk, Ocak 2018'de İstanbul emniyetince sorgulanmış, ardından ev hapsine konulmuştu. 22 Mart tarihli söz konusu tutanakta ilk duruşmanın 25 Haziran'da yapılacağı belirtilmişti.

Türkiye'de daha önce de Türk vatandaşı iki ABD konsolosluk çalışanı 'terör örgütü üyeliği' ve 'casusluk' suçlamasıyla tutuklanmıştı. Tutuklamalar ABD'nin göçmen olmayan vize başvurularının askıya almasına ve iki ülke arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden olmuştu.

 

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 01:26
  1. FETÖ
  2. ABD'nin İstanbul Konsolosluğu
  3. Nazmi Mete Cantürk
  4. Reuters

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