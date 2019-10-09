Reuters duyurdu: TSK o hedefleri vurdu Barış Pınarı Harekatı resmen başladı. TSK'nın saldırıları sonrası terör örgütüne ait mühimmat hedefleri vuruldu.

Reuters, "Terör örgütü YPG/PKK'ya ait mühimmat depoları vuruldu" dedi. Ayrıntılar geliyor...

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