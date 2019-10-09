0553 313 94 23

Reuters duyurdu: TSK o hedefleri vurdu

Barış Pınarı Harekatı resmen başladı. TSK'nın saldırıları sonrası terör örgütüne ait mühimmat hedefleri vuruldu.

09 Ekim 2019 Çarşamba 16:42
Reuters duyurdu: TSK o hedefleri vurdu

Reuters, "Terör örgütü YPG/PKK'ya ait mühimmat depoları vuruldu" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 16:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Denizli'deki kadın öğretmenin skandal paylaşımları velileri çileden çıkarttı
    1. Denizli'deki kadın öğretmenin skandal..
    2. Tarihi Bakras Kalesi'nde korkutan yangın
    3. Başkan Erdoğan Barış Pınarı..
    4. İşte Barış Pınarı Harekatı'ndan ilk..
    5. ‘Mal mal bakar’sın şimdi! Harekat..
    6. Çikolata topları nasıl yapılır?..
    7. Reuters duyurdu: TSK o hedefleri vurdu
    8. Harekat başladı! ABD Büyükelçisi..
    9. Barış Pınarı Harekatı fiilen başladı!..
    10. ABD Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı!
    11. Emine Bulut’un annesi konuştu: Hakim..
    12. 'Türkiye, artık senaryo yazılan değil,..
    13. Milli futbolcular hedefe kilitlendi
    14. Barış Pınarı Harekatı başladı son..
    15. Teröristlere onlar da sırtını döndü:..
    16. 'Fırat'ın doğusuna harekat zorunlu ve..
    17. Fenerbahçe Voleybol takımına yeni..
    18. Operasyon sonrası YPG/PKK ilk..
    19. Harekat başladığı sırada muhabirin..
    20. Dünya Posta Birliğinin 145. yılı..
    21. F-16 savaş uçakları peş peşe kalkıyor!
    22. Milli futbolcular hedefe kilitlendi
    23. Seyyid Abdulhakim El Hüseyni kimdir..
    24. Chelsea yeni "Drogba"sını buldu
    25. Ankara'da otomobil şarampole devrildi:..
    26. Muğla'da yurt dışına çıkmaya çalışan..
    27. Erdoğan: Barış Pınarı harekatı başladı
    28. 'Türkiye'nin NATO'ya değil, NATO'nun..
    29. Yunanlardan büyük alçaklık! Türk..
    30. Son 5 yılın en iyi Sivasspor'u
    Türkiye'den ata tohumu hamlesi! Çalışmalar hızlandı
    Türkiye'den ata tohumu hamlesi! Çalışmalar hızlandı
    Barzani'den skandal hamle! Türkiye'nin operasyonunu durdurmak için harekete geçti
    Barzani'den skandal hamle! Türkiye'nin operasyonunu durdurmak için harekete geçti
    Vapurda iğrenç olay! Toplu taşımada bir rezalet daha
    Vapurda iğrenç olay! Toplu taşımada bir rezalet daha
    Ali Babacan'ın ekibinde yer alan isimle ilgili flaş iddia! Eski bakan AK Parti'den istifa etti
    Ali Babacan'ın ekibinde yer alan isimle ilgili flaş iddia! Eski bakan AK Parti'den istifa etti
    Almanya'dan Türkiye açıklaması: Sonuçları vahim olur
    Almanya'dan Türkiye açıklaması: Sonuçları vahim olur

    Günün Karikatürü

    9 Ekim 2019
    Erdoğan talimatı verdi! Sigaraya vergi artışı geliyor
    Erdoğan talimatı verdi! Sigaraya vergi artışı geliyor
    Çok sert tepki! "Hadsiz, küstah, ikiyüzlü!"
    Çok sert tepki! "Hadsiz, küstah, ikiyüzlü!"