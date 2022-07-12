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Dünya Reuters dünyaya duyurdu: Yarın İstanbul'da yapılacak
Dünya

Reuters dünyaya duyurdu: Yarın İstanbul'da yapılacak

Reuters, Karadeniz'deki tahıl koridoru için görüşmelerin yarın İstanbul'da yapılacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-07-12 12:35:00 -
Reuters dünyaya duyurdu: Yarın İstanbul'da yapılacak

Reuters'ın aktardığı habere göre, tahıl koridoru için görüşmeler yarın İstanbul'da yapılacak.

Rus haber ajansı Interfax'ın Rusya Dışişleri Bakanlığı'na dayandırdığı haberinde, Rusya, Türkiye, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler'den temsilciler, 13 Temmuz günü İstanbul'da tahıl ihracatı konusunu görüşmek için bir araya gelecek.

Türk ve Rus heyetlerinin öncülüğündeki görüşmelerde BM ve Ukrayna temsilcileri de olacak.

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