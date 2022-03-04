Reuters az önce duyurdu: Rusya gazı kesti
İngiliz Reuters Haber Ajansı, Rusya'nın yaptırımlara karşılık olarak Avrupa'ya gaz akışını durdurduğunu duyurdu.
Rusya, yaptırımlara Avrupa'ya gaz akışını durdurarak cevap verdi. Gazprom sabah saatlerinde "gaz akışı normal" açıklaması yapmıştı. Ama Reuters son dakika kötü haberi verdi...
İngiliz Reuters Haber Ajansı'nın geçtiği son dakika bilgisine göre, Rusya'nın Yamal Yarımadası'ndan Avrupa'ya gaz taşıyan boru hattında gaz akışı durdu.
Rusya'nın enerji devi Gazprom, saat 10:0 sularında yaptığı açıklamada, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gaz sevkiyatının devam ettiğini söyledi.