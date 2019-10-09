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Resulayn nerede? Resulayn neden önemli? Resulayn haritadaki yeri

Suriye'nin kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik Barış Pınarı Harekatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emriyle 16.00'da başladı. İlk vurulan yerlerden biri hemen sınırımızın öte yanında yer alan Resulayn kenti. Resulayn'ın bombalamaya başlanmasının ardından "Resulayn nerede?" sorusu sorulmaya başlandı. Peki, Resulayn nerede? Resulayn neden önemli? İşte Resulayn'ın haritadaki yeri...

09 Ekim 2019 Çarşamba 19:40
Resulayn nerede? Resulayn neden önemli? Resulayn haritadaki yeri

Suriye'nin kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik Barış Pınarı Harekatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emriyle 16.00'da başladı. İlk vurulan yerlerden biri hemen sınırımızın öte yanında yer alan Resulayn kenti. Resulayn'ın bombalamaya başlanmasının ardından "Resulayn nerede?" sorusu sorulmaya başlandı. Peki, Resulayn nerede? Resulayn neden önemli? İşte Resulayn'ın haritadaki yeri...

Resulayn kenti nerede?

Suriye şehridir. Rasüleyn, 360m yükseklikte bulunmaktadır. 55.247 nüfusu barındırmakta olan Rasüleyn'da, Süryaniler, Araplar, Kürtler, Ermeniler ve Çeçenler bulunmaktadır. Ayrıca Türkiye'nin sınır kenti Ceylanpınar'a bitişik bir sınır kapısı bulunmaktadır.

Resulayn haritadaki yeri

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 19:40
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