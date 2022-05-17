Restorasyonda ortaya çıktı! Tam 6 farklı noktada...

Kastamonu'da bulunan Şeyh Şaban-ı Veli Camii'nde yapılan restorasyon çalışmaları sırasında, caminin bir iç duvara sahip olduğu ve bu duvarlar üzerinde Fetih Süresi'nin ayetlerinin olduğu tespit edildi. Vakıf Haftası dolayısı ile düzenlediği toplantıda camideki çalışmalarla ilgili bilgi veren Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürü Erdal Pınar, caminin 6 arklı noktasında ayetlerin korunduğunu söyledi.

"Kurban Bayramı öncesinde camimizi açma gibi bir niyetimiz var”

Şeyh Şaban-ı Veli Camii'ndeki restorasyon çalışmaları ile ilgili bilgi veren Pınar, “2020 yılının sonlarına doğru yer tesliminde bulunduk. Sponsorluk yöntemiyle yaptığımız bir restorasyon. Süreç içerisinde dokunuşlarımız oldu, yeni bulgular ve izler bulundu, Kastamonu ve ülkemiz için çok kıymetli bir eser. Burada şu anda yüzde 60’lara yakın bir fiziki gerçekleşme var. Projelerimizi tamamladık. Yeni ulaştığımız bulgular çerçevesinde hazırladığımız projelerin tamamı Anıtlar Yüksek Kurulundan geçti. Artık bu anlamda önümüzü görebiliyoruz. Süreci şu anda rahatlıkla yürütebiliyoruz. Sorunsuz bir şekilde devam ediyoruz. İklim şartları da müsaade ederse bir sorun yaşamazsak Kurban Bayramı öncesinde camimizi açma gibi bir niyetimiz var” dedi.

“6 noktada Fetih suresinin belli bölümlerini kurtarabildik”

Restorasyon sürecinden bugüne kadar ulaşılmayan bazı bilgilere ve bulgulara ulaştıklarını açıklayan Pınar, “Caminin iç kısmında ikinci bir duvar olduğunu, önceki ilk haliyle eklenti olan duvar arasında fetih suresinin belli bir bölümlerinin olduğunu gördük. Halvet odalarının çıkışında çeşme olduğunu gördük. Bugüne kadar herhangi bir yerde rastlamadığımız, hangi amaçla kimler tarafından yapıldığını bilemediğimiz ve yoğun çalışmamıza rağmen sağlıklı veri elde edemediğimiz bazı bulgulara ulaştık. Bunların en kıymetlisi de Fetih Suresi oluyor. Bu bulgular çerçevesinde nihai olarak bu kararı verebilecek olan Ankara Bölge Koruma Kurulu hocalarımızı sürecin başlangıcından itibaren 4 farklı tarihte restorasyonun olmazsa olmazı noktalarında davet ettik. Burada istişarede bulunuldu. Onların direktifleri ve bakış açılarıyla bizler proje hazırladık. Geldiğimiz noktada Fetih suresinin cami içerisinde 6 farklı noktada ayetlerinin korunduğunu gördük. Doğu ve Batı cephelerinde mahfel katına sınır olan 6 noktada Fetih suresinin belli bölümlerini kurtarabildik. Tamamını değil. Belki ilk yapılışında tamamı vardı ama sonraki restorasyonlarda düşmüş olabilir. 15 gün önce kurul hocalarımızla yine burada bir araya geldi. Fetih suresinin var olan kısmını nasıl koruyacağız. Bunu görüştük. Geldiğimiz noktada Bölge Korumu Kurulundan geçen kararda Fetih Suresinin 6 farklı alandaki noktasını var olan haliyle eğim vermek suretiyle ışıklandırarak cami merkezinden tamamı görülecek şekilde projelendirip uygulamaya alacağız. Bu karar alındı. Fetih suresinin tamamını biz kurtaramadık. Böyle bir bulgumuz yok. Ulaşabildiğimiz bugüne kadar gelen yerlerini koruma altına alıyoruz. Işıklandırma yaparak bunu da inşallah gelecek nesillere aktarmaya çalışacağız” diye konuştu.