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Yaşam Restoranlar ne zaman açılır? | Kafeler ayın kaçında açılır?
Yaşam

Restoranlar ne zaman açılır? | Kafeler ayın kaçında açılır?

Koronavirüs yasakları ne zaman biter? | Koronavirüs salgını sebebiyle 20 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde önemli tedbir kararları alındı. Uygulanmaya başlayan kararlarla birlikte pek çok işletme kapalı durumda. Peki, yasaklar ne zaman biter? | Kafeler restoranlar kahve dükkanları ne zaman normale döner? | Restoranlar ne zaman müşteri almaya başlar? | 15 Şubat yasaklar kalkacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-01-14 07:43:00 -
Restoranlar ne zaman açılır? | Kafeler ayın kaçında açılır?

Yasaklar ne zaman bitecek? | Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde pek çok kısıtlama uygulanıyor. Milyonlarca kişi koronavirüs yasaklarının ne zaman kalkacağını araştırıyor. Peki, 15 Şubat’ta korona yasakları kalkar mı?

Restoranlar ne zaman açılır? | Kafeler ayın kaçında açılır?

Ülkemizde hafta içi ve hafta sonları sokağa çıkma yasakları uygulanıyor. Ayrıca kafeler, restoranlar gibi işletmeler yalnızca paket servis hizmeti sunuyor. Hem işletme sahipleri hem çalışanlar söz konusu yasakların ne zaman kalkacağını araştırıyor. Konu hakkında Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara açıklamalarda bulundu.

Kara, normalleşme adımlarının önemli olduğunu bu aşamaya planlı bir şekilde geçilmesi gerektiğini belirtti. Kara, “Bizim öncelikle birkaç parametreyi birlikte değerlendirmemiz gerekiyor. Bir an evvel kendimizi, kontrollü ve yeni normal kurallar çerçevesinde bir normale dönüşe hazırlamamız gerekiyor. Özellikle çocuklarımızın okulları, gençlerimizin üniversiteleri ve ekonomik yaşamın devamı için aynı şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Öncelikle bizim temel amacımız sağlık ve olmazsa olmazımız kayıplarımızı azaltmak. Ama hemen bunun arkasında bir planlamanın olması gerekiyor. O bakımdan aşılar çok önemli. Özellikle kayıplarımızı hızla azaltabilirsek, risk grubundaki büyüklerimizi aşılarsak şubatta rahatlayabiliriz" dedi.

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