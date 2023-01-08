Restoranın ismini de verseydin ya Reha! Algıya bakın: "Az çorba"

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Dünya genelinde yaşanan ekonomik krizi kullanan bazı zam fırsatçıları, halkı daha zor duruma düşürürken, "ekonomik kriz" çığırtkanları da birbiri ile yarışıyor.

Oynadığı dizinin her bölümünde yüz binler kazanan oyuncu Reha Özcan, gittiği bir alışveriş merkezinde bir kase çorbaya 380 lira ödediğini iddia etti.

Literatüre, "Az çorba içtim" diyerek yeni bir kavram dahil eden Özcan, nerede bir kase çorbaya 380 lira ödediğini belirtmediği mesajında şu ifadeleri kullandı:

Geçen gün İstanbul’da bir alışveriş merkezinde yemeğe davet ettiler, pek sevmem ama gittik, menü geldi, ne güzel şeyler varmış dedim, sonra çorba ile başlarım bir iki şey daha sipariş ederim dedim. Çorba 380 lira idi. Az çorba ile ekmek yedim. Bu olmaz ama ya…



