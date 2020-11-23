'Restoran bakan yardımcısı için açıldı' iddiasına yalanlama

Bursa Valiliği, İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirdiği kafe ve restoranlarda paket servisi uygulamasına uymayan restoran ile ilgili açıklama yayınladı.

Valilik, söz konusu mekana uygulama yapıldığını şu ifadelerle açıkladı:

"İş yerinin açık olduğu, yaklaşık 30 kişiye yemek servisi yapıldığı, 2 aile arasında kız isteme merasimi çerçevesinde yemek verildiği, ayrıca dışarıya da paket servisi yapıldığı tespit edilmiş, genelge hükümleri doğrultusunda söz konusu işletme hakkında gerekli işlem tesis edilmiştir. Sosyal medyada iddia edilenlerin aksine işletme içerisinde bir kamu görevlisinin bulunduğuna dair bir tespit yapılamamış, görevlilerimizin de içeriye girmesine yönelik herhangi bir engelleme söz konusu olmamıştır."