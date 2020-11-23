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Gündem 'Restoran bakan yardımcısı için açıldı' iddiasına yalanlama
Gündem

'Restoran bakan yardımcısı için açıldı' iddiasına yalanlama

Bursa'da restoran ve kafelere getirilen kısıtlamaya uymayan restoran hakkında işlem başlatıldı. Valilik yaptığı açıklamada, kız isteme merasimi için mekanda 30 kişinin yemek yediğini tespit ettiklerini duyurdu. Sosyal medyada ise restoranın bir bakan yardımcısı için açıldığı iddia edilmişti.

Yeniakit Publisher
2020-11-23 00:54:00 -
'Restoran bakan yardımcısı için açıldı' iddiasına yalanlama

Bursa Valiliği, İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirdiği kafe ve restoranlarda paket servisi uygulamasına uymayan restoran ile ilgili açıklama yayınladı.

Valilik, söz konusu mekana uygulama yapıldığını şu ifadelerle açıkladı:

"İş yerinin açık olduğu, yaklaşık 30 kişiye yemek servisi yapıldığı, 2 aile arasında kız isteme merasimi çerçevesinde yemek verildiği, ayrıca dışarıya da paket servisi yapıldığı tespit edilmiş, genelge hükümleri doğrultusunda söz konusu işletme hakkında gerekli işlem tesis edilmiştir. Sosyal medyada iddia edilenlerin aksine işletme içerisinde bir kamu görevlisinin bulunduğuna dair bir tespit yapılamamış, görevlilerimizin de içeriye girmesine yönelik herhangi bir engelleme söz konusu olmamıştır."

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