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Dünya Resmi teyit geldi! Rusya kararı açıkladı: Yetkili isim: Prigojin öldü! Bomba yorum!
Dünya

Resmi teyit geldi! Rusya kararı açıkladı: Yetkili isim: Prigojin öldü! Bomba yorum!

Yeniakit Publisher
2023-08-27 19:49:00 - 2023-08-27 20:05:27
Resmi teyit geldi! Rusya kararı açıkladı: Yetkili isim: Prigojin öldü! Bomba yorum!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e isyanı ile dünyanın gündemine oturan Wagner'in lideri Yevgeniy Prigojin öldü mü soruları çok konuşulurken Rusya Soruşturma Komitesi, milyonları merak ettiren ve beklenen sonucu tüm dünyaya böyle ilan etti. Yapılan yorum ise düşündürdü...

Rusya Soruşturma Komitesi, yapılan genetik testler sonucunu açıklandı ve Tver'de düşen özel uçakta bulunan Wagner'im kurucusu Yevgeni Prigojin'in de öldüğünü resmen teyit etti.

YAPILAN YORUM!

Rusya Soruşturma Komitesi, cesetlerin kimliğinin yolcu listesinde isimleri olanlarla uyumlu olduğunu açıkladı. turkrus'ta yer alan haberde: Prigojin ve 6 kurmayının bulunduğu uçak, çarşamba akşamı Moskova'dan St. Petersburg'a uçarken Tver bölgesinde düştü. Düşüş nedeni henüz belli olmadı.


Rusya Sivil Havacılık Servisi (Rosaviatsiya), Embraer - 135 (EBM-135BJ) uçakta bulunan yolcuların isimlerini şöyle sıralamıştı:

-Yevgeniy Prigojin
-Sergey Propustin
-Yevgeniy Makaryan
-Aleksandr Totmin
-Valeriy Çekalov
-Dmitriy Utkin
-Nikolay Matuseev
-Kaptan pilot: Aleksey Levşin
-Yardımcı pilot: Rustam Karimov
-Uçuş görevlisi: Kristina Raspopova

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