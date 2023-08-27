Resmi teyit geldi! Rusya kararı açıkladı: Yetkili isim: Prigojin öldü! Bomba yorum!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e isyanı ile dünyanın gündemine oturan Wagner'in lideri Yevgeniy Prigojin öldü mü soruları çok konuşulurken Rusya Soruşturma Komitesi, milyonları merak ettiren ve beklenen sonucu tüm dünyaya böyle ilan etti. Yapılan yorum ise düşündürdü...