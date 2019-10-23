Resmi tatillerde çalışmak zorunlu mu? Genel tatil günlerinde çalışılması halinde işçinin ücreti nasıl ödenir?

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışılmaması zorunlu mudur? Resmi tatiller 29 Ekim, 30 Ağustos gibi milli bayramlar ile kurban bayramı, ramazan bayramı gibi dini bayram günlerini ifade etmektedir. Genel tatil ise, 1 Mayıs ve 1 Ocak günlerini ifade etmektedir. İşçiler de bu özel günlerde çalışmaları durumunda çalışmaların karşılığı olarak maaşlarında farklı bir tutarın yansıtılmasını bekler. Resmi tatillerde işçilerin çalıştırılması yasal mıdır? Eğer resmi tatillerde işçiler çalışırsa, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışılması halinde işçinin ücreti nasıl ödenir?

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışıp çalışılmayacağına dair, işverenle imzalanan iş sözleşmesine yazılı bir hüküm konulabilir ya da işyerinde uygulanmakta olan bir toplu iş sözleşmesi varsa bu hususta toplu iş sözleşmesi ile genel bir düzenleme yapılmış olabilir. Bu durumlarda sözleşmelerdeki hükümlere göre hareket edilir. Ancak, yazılı hüküm olmadığı hallerde işverenin herhangi bir ulusal bayram ve genel tatil gününde çalışma talep edebilmesi için önceden işçinin yazılı onayını almış olması gereklidir.

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışılması halinde işçinin ücreti nasıl ödenir?

Herhangi bir ulusal bayram ve genel tatil gününde çalışılmaması halinde işveren o güne ait ücreti tam olarak ödeyecektir. İşçinin çalışma yapması halinde ise, çalıştığı her gün için ilave bir yevmiye daha verilmesi gereklidir. Örneğin Nisan ayında 23 Nisan genel tatil günü çalışma yapmayan ancak, onun dışında kalan tüm günlerde çalışan bir işçi 30 günlük ücrete hak kazanırken, 23 Nisan günü de çalışma yapan bir işçi, genel tatil çalışmasından dolayı ilave bir yevmiyeye daha hak kazandığından, 31 günlük ücret alacaktır.