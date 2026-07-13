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Gündem FETÖ’nün iletişim şifrelerini bir de böyle okuyun! İşte ByLock hiyerarşisi
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FETÖ’nün iletişim şifrelerini bir de böyle okuyun! İşte ByLock hiyerarşisi

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FETÖ’nün iletişim şifrelerini bir de böyle okuyun! İşte ByLock hiyerarşisi

FETÖ’nün gizli haberleşme ağı Bylock’taki ID numaraları örgüt içi kıdem sırasını deşifre etti; ilk bin içindeki kritik isimlerin yanı sıra firari gazeteci Cevheri Güven de meslektaşları arasında en üst sırada yer aldı.

Anlık mesajlaşma uygulaması; Bylock.

Tüm Türkiye bu programı 15 Temmuz 2016’da başarısız darbe girişimi ile öğrendi.

Fetullahçı Terör Örgütü üyelerinin, darbe girişimi ve diğer planları için kullandıkları ana kriptolu iletişim ağı olduğu ortaya çıktı. Örgüt bütün gizli faaliyetleri için bu mesajlaşma uygulamasından haberleşiyordu.

 

Bylock’un tespit edilmesi sonrasında ilgi çekici olan ise uygulamada FETÖ üyelerine verilen ID numaraları oldu. Örgüt üyelerinin uygulamada isimleri ile değil, kendilerine verilen numaralarla yer aldığı belirlendi.

Birden başlayan ID numaraları, kişilerin örgüt içindeki önem ve kıdem sırasını gösteriyordu. Yapılan çalışmalarda toplam ID sayısının 215 bini aştığı da tespit edildi.

 

FETÖ’nün En Kıymetlileri İlk Binde

Bylock ID’leri incelendiğinde, uygulamanın başlarda mahremler, örgütün üst düzeyleri, önemli isimleri arasında kullanıldığı görüldü. Örgüt, Bylock kullanımını tabana daha sonra açtı.

ID’ler incelendiğin ilk 100’de yer alan isimlerden biri, MİT Kumpası davasında da yargılanan tutuklu eski emniyet müdürü FETÖ’cü Erol Demirhan. Demirhan’ın ID’si 27.

Demirhan’ın hemen arkasındaki isim 28 numaralı ID ile eski Anakara Emniyet Müdür Yardımcısı FETÖ’cü Oğuz Kiremitçi.

 

ID numarası ilk 100’ün içinde olan dikkat çekici isimlerden biri Serkan Şahan. ID’si 40 olan Şahan, Ermeni gazeteci Hrant Dink suikastı davası sanıklarından biri.

43 numaralı ID’e sahip olan isim ise Cengiz Özkan. Özkan, Rus Büyükelçi Karlov suikastının planlayıcı Cemal Karaata’nın bağlı olduğu kişi.

Dikkat çeken bir diğer isim de FETÖ’nün ABD imamı olan Mehmet Yaşa. 49 numaralı ID’e sahipMehmet Yaşa, FETÖ’cülerin 30 milyon dolarının Atlanta Star Chain isimli şirkette ‘hiç edilmesinin’ aktörlerinden biri.

 

Cevheri Güven de Kıymetli ID’ler Arasında

Bylock ID’leri örgüt içindeki ‘kıymet’ sıralamasını çok net ortaya koyuyor. FETÖ’ye bağlılığı ile bilinen firari gazeteci Cevheri Güven de o isimlerden biri. Güven ilk bin içindeki ID’ler arasında yer almasa da FETÖ’ye üye gazeteciler arasında ilk sırada yerini almış durumda.

FETÖ’nün Goebbels’i olarak da bilinen Güven’in ID’si 3320. Bylock’taki ID’si ile firari gazeteci Güven’in, FETÖ’ye bağlı diğer gazetecilere göre ne kadar kıymetli olduğu görünüyor.

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