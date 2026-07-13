  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
'Ortada devlet yok' diyenler nerede? İsim isim sayalım mı? Çıkıp milletten özür dileyecekler mi? 15 Temmuz gazisi Üzeyir Civan o geceyi anlattı: 'Hepimiz kardeşiz' dedi sol kolunu kaybetti! Putin'i durdurmak için İHA eğitimi aldılar Haluk Levent kaçmak istedi, ama... Yakalanacağını anlayınca bakın neler yaptı! Devlet Bahçeli'nin Haluk Levent'le ilgili sarf ettiği sözler yeniden gündem oldu Gece saatlerinde neden acıkırız? Uyumadan önce gelen yeme isteğini durdur... Meğer 7 nedeni varmış Türkiye'den devasa doğalgaz hamlesi: Depolar dolup taşacak 4 tane ile başladı şimdi çiftliği var Emlak Konut GYO’dan Mekke ve Cidde’de ofis açılışı! “Hayat Mekke” için imzalar atıldı Öyle bir şey ki... Sporcuların en sevdiği favori sebzesi: Performans arttırmak için bunu kullanıyorlar
Kadın - Aile
6
Yeniakit Publisher
Gece saatlerinde neden acıkırız? Uyumadan önce gelen yeme isteğini durdur... Meğer 7 nedeni varmış

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Gece saatlerinde neden acıkırız? Uyumadan önce gelen yeme isteğini durdur... Meğer 7 nedeni varmış

Gün boyunca yeterince yemek yenmesine rağmen gece saatlerinde ortaya çıkan açlık hissi, birçok kişinin ortak şikâyetleri arasında bulunuyor. Enerji için gün içinde tüketilen besinlerin içeriği, uyku düzenini etkiliyor diyen uzmanlara göre gece acıkmasının arkasında düzensiz beslenme, uykusuzluk, stres ve alışkanlıklar da yer alabiliyor. Vücudun gün içinde karşılayamadığı enerji ihtiyacını önlemeyi ihmal etmeyin.

#1
Foto - Gece saatlerinde neden acıkırız? Uyumadan önce gelen yeme isteğini durdur... Meğer 7 nedeni varmış

Akşam yemeğinin ardından buzdolabına yönelme isteği her zaman vücudun enerjiye ihtiyaç duyduğu anlamına gelmiyor. Gün içinde tüketilen besinlerin içeriği, uyku düzeni ve kişinin duygusal durumu gece iştahını doğrudan etkileyebiliyor. Gün içinde yetersiz beslenmek gece açlığını artırabilir Kahvaltıyı atlamak, öğünleri geciktirmek veya gün boyunca çok düşük kalorili beslenmek, akşam saatlerinde yoğun açlık hissine neden olabilir. Vücut, gün içinde karşılayamadığı enerji ihtiyacını gece tamamlamaya çalışabilir. Özellikle yoğun çalışan ve öğünlerini düzensiz tüketen kişilerde, akşam yemeğinden sonra tatlı veya yüksek kalorili yiyeceklere yönelme eğilimi artabilir.

#2
Foto - Gece saatlerinde neden acıkırız? Uyumadan önce gelen yeme isteğini durdur... Meğer 7 nedeni varmış

Protein ve lif eksikliği çabuk acıktırıyor Yalnızca ekmek, makarna, pirinç veya tatlı gibi karbonhidrat ağırlıklı besinlerden oluşan öğünler uzun süre tok tutmayabilir. Protein ve lif içeren besinler ise sindirimi yavaşlatarak tokluk süresinin uzamasına yardımcı olur. Akşam yemeğinde sebze, yoğurt, yumurta, balık, tavuk, et, kurubaklagil ve tam tahıllı ürünlere dengeli şekilde yer verilmesi gece açlığını azaltabilir.

#3
Foto - Gece saatlerinde neden acıkırız? Uyumadan önce gelen yeme isteğini durdur... Meğer 7 nedeni varmış

Uykusuzluk iştah dengesini bozabilir Yetersiz uyku, açlık ve tokluk mekanizmalarında görev alan hormonları etkileyebilir. Uykusuz kalan kişilerde açlık hissinin artması ve özellikle şekerli, yağlı veya tuzlu yiyeceklere yönelme görülebilir. Geç saatlere kadar uyanık kalmak da yemek için daha uzun bir zaman aralığı oluşturur. Bu nedenle gece atıştırmaları, uyku saatinin sürekli ertelenmesiyle birlikte alışkanlığa dönüşebilir.

#4
Foto - Gece saatlerinde neden acıkırız? Uyumadan önce gelen yeme isteğini durdur... Meğer 7 nedeni varmış

Stres ve sıkıntı yeme isteğine dönüşebilir Bazı kişiler stres, kaygı, yalnızlık veya can sıkıntısı yaşadığında fiziksel olarak aç olmadığı hâlde yemek yeme ihtiyacı hissedebilir. "Duygusal açlık" olarak tanımlanan bu durumda kişi genellikle belirli bir yiyeceği, özellikle de tatlı veya atıştırmalık ürünleri tüketmek ister. Gerçek açlık yavaş yavaş ortaya çıkarken duygusal açlık aniden başlayabilir. Yemek yenmesine rağmen kişinin kendisini tam anlamıyla doymuş hissetmemesi de duygusal açlığın belirtileri arasında gösterilebilir. Kan şekerindeki hızlı değişimler etkili olabilir Şekerli içecekler, tatlılar ve beyaz unla hazırlanan yiyecekler kan şekerinin hızla yükselip ardından düşmesine neden olabilir. Bu durum kısa süre sonra yeniden açlık, halsizlik veya tatlı isteği oluşturabilir. Akşam saatlerinde aşırı şekerli gıdalar tüketmek yerine protein, lif ve sağlıklı yağları birlikte içeren dengeli bir öğün tercih etmek daha uzun süre tok kalmaya yardımcı olabilir. Susuzluk açlıkla karıştırılabilir Vücudun susuzluk sinyali bazı durumlarda açlık hissiyle karıştırılabilir. Özellikle gün boyunca yeterince su içmeyen kişiler, gece saatlerinde yiyecek tüketme ihtiyacı hissedebilir. Gece açlığı başladığında öncelikle bir bardak su içmek ve kısa bir süre beklemek, hissin gerçek açlıktan mı yoksa susuzluktan mı kaynaklandığını anlamaya yardımcı olabilir. Gece yemek yemek alışkanlığa dönüşebilir Her akşam aynı saatte televizyon karşısında atıştırmak, zamanla öğrenilmiş bir davranış hâline gelebilir. Vücut gerçek anlamda enerjiye ihtiyaç duymasa bile belirli bir saat, ortam veya program yemek yeme isteğini tetikleyebilir. Bu alışkanlığı azaltmak için yemek sonrasında diş fırçalamak, mutfağı kapatmak, bitki çayı tüketmek veya farklı bir işle ilgilenmek faydalı olabilir. Gece acıkınca ne yenebilir? Gerçekten açlık hissediliyorsa ağır, yağlı ve şekerli yiyecekler yerine daha hafif seçenekler tercih edilebilir. Yoğurt, kefir, bir miktar meyve, birkaç çiğ badem, haşlanmış yumurta veya küçük bir porsiyon yulaf dengeli seçenekler arasında yer alabilir.

#5
Foto - Gece saatlerinde neden acıkırız? Uyumadan önce gelen yeme isteğini durdur... Meğer 7 nedeni varmış

Ancak gece atıştırmaları sürekli hâle geliyor, kontrol edilemiyor veya uykudan uyanıp yemek yeme ihtiyacı oluşturuyorsa bir beslenme uzmanı ya da hekime danışılması önerilir. Aşırı susama, sık idrara çıkma, açıklanamayan kilo değişimi ve sürekli açlık gibi belirtilerin eşlik etmesi durumunda tıbbi değerlendirme ihmal edilmemelidir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
MotoGP’nin Almanya etabını kazanan isim belli oldu
Spor

MotoGP’nin Almanya etabını kazanan isim belli oldu

MotoGP'de Almanya'da düzenlenen sezonun 11. yarışını İspanyol pilot Marc Marquez kazandı. Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu ise yarışı 15. sı..
Türkiye'den ülkesine dönen Suriyeli genç kızdan paylaşım! Burası Türkiye değil Suriye
Sosyal Medya

Türkiye'den ülkesine dönen Suriyeli genç kızdan paylaşım! Burası Türkiye değil Suriye

Türkiye’deki yaşamını sonlandırarak kendi topraklarına kesin dönüş yapan Suriyeli Esma isimli genç kız, sosyal medya hesapları üzerinden yap..
Dışişleri'nden Suriye'ye taziye mesajı!
Gündem

Dışişleri'nden Suriye'ye taziye mesajı!

Suriye'nin Deyrizor ilindeki Fırat Nehri üzerinde meydana gelen ve can kayıplarına yol açan feci feribot kazasının ardından Dışişleri Bakanl..
Hava operasyonu düzenlediler! Onlarca terörist öldürüldü
Dünya

Hava operasyonu düzenlediler! Onlarca terörist öldürüldü

Nijerya’nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram’a yönelik hava operasyonu düzenlendi. Operasyonda onlarca teröristin e..
İsrail'den suikast! Şehit oldu
Dünya

İsrail'den suikast! Şehit oldu

Terör devleti İsrail'in Gazze'nin güneyinde düzenlediği kalleş saldırıda 1 Filistinli şehit oldu.

Araçlarından inip trafikte kavga ettiler! 362 bin TL para cezası kesildi
Gündem

Araçlarından inip trafikte kavga ettiler! 362 bin TL para cezası kesildi

Mersin’de trafikte araçlarından inerek kavga eden kamyonet ve motosiklet sürücülerine toplam 362 bin 719 TL idari para cezası uygulandı. Sür..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23