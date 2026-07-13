Gece saatlerinde neden acıkırız? Uyumadan önce gelen yeme isteğini durdur... Meğer 7 nedeni varmış

Stres ve sıkıntı yeme isteğine dönüşebilir Bazı kişiler stres, kaygı, yalnızlık veya can sıkıntısı yaşadığında fiziksel olarak aç olmadığı hâlde yemek yeme ihtiyacı hissedebilir. "Duygusal açlık" olarak tanımlanan bu durumda kişi genellikle belirli bir yiyeceği, özellikle de tatlı veya atıştırmalık ürünleri tüketmek ister. Gerçek açlık yavaş yavaş ortaya çıkarken duygusal açlık aniden başlayabilir. Yemek yenmesine rağmen kişinin kendisini tam anlamıyla doymuş hissetmemesi de duygusal açlığın belirtileri arasında gösterilebilir. Kan şekerindeki hızlı değişimler etkili olabilir Şekerli içecekler, tatlılar ve beyaz unla hazırlanan yiyecekler kan şekerinin hızla yükselip ardından düşmesine neden olabilir. Bu durum kısa süre sonra yeniden açlık, halsizlik veya tatlı isteği oluşturabilir. Akşam saatlerinde aşırı şekerli gıdalar tüketmek yerine protein, lif ve sağlıklı yağları birlikte içeren dengeli bir öğün tercih etmek daha uzun süre tok kalmaya yardımcı olabilir. Susuzluk açlıkla karıştırılabilir Vücudun susuzluk sinyali bazı durumlarda açlık hissiyle karıştırılabilir. Özellikle gün boyunca yeterince su içmeyen kişiler, gece saatlerinde yiyecek tüketme ihtiyacı hissedebilir. Gece açlığı başladığında öncelikle bir bardak su içmek ve kısa bir süre beklemek, hissin gerçek açlıktan mı yoksa susuzluktan mı kaynaklandığını anlamaya yardımcı olabilir. Gece yemek yemek alışkanlığa dönüşebilir Her akşam aynı saatte televizyon karşısında atıştırmak, zamanla öğrenilmiş bir davranış hâline gelebilir. Vücut gerçek anlamda enerjiye ihtiyaç duymasa bile belirli bir saat, ortam veya program yemek yeme isteğini tetikleyebilir. Bu alışkanlığı azaltmak için yemek sonrasında diş fırçalamak, mutfağı kapatmak, bitki çayı tüketmek veya farklı bir işle ilgilenmek faydalı olabilir. Gece acıkınca ne yenebilir? Gerçekten açlık hissediliyorsa ağır, yağlı ve şekerli yiyecekler yerine daha hafif seçenekler tercih edilebilir. Yoğurt, kefir, bir miktar meyve, birkaç çiğ badem, haşlanmış yumurta veya küçük bir porsiyon yulaf dengeli seçenekler arasında yer alabilir.