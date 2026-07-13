Sudan'da siyasi ve insani kriz derinleşiyor! HDK'nin hapishanelerinde 6 bin kişi işkence görüyor

Sudan resmi ajansının (SUNA) haberine göre, Komisyonun ülkedeki insan hakları durumuna ilişkin hazırladığı rapor, düzenlenen bir çalıştayda kamuoyuyla paylaşıldı.

Raporu hazırlayan komite başkanı Kemaleddin ed-Dendravi, Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana devam eden savaşın "dünyanın en büyük insani felaketini" ortaya çıkardığını belirtti.

Ed-Dendravi, yaklaşık 14 milyon kişinin mülteci ya da ülke içinde yerinden edildiğini kaydederek, 25 milyon kişinin ise gıda güvensizliğiyle karşı karşıya bulunduğunu söyledi.

Raporda, HDK tarafından işlendiği belirtilen ağır insan hakları ihlallerinin belgelendiğini ifade eden Dendravi, Faşir'de örgütün kontrolündeki hapishanelerde yaklaşık 6 bin kişinin alıkonulduğunun tespit edildiğini kaydetti.

Ed-Dendravi, çatışmalar nedeniyle Sudan'daki sağlık kuruluşlarının yaklaşık yüzde 80'inin hizmet dışı kaldığını belirterek, insani durumun giderek ağırlaştığını ifade etti.

Öte yandan raporda cezasızlık, kadın ve çocuklara yönelik şiddet, eğitim ve sağlık hakkı ihlalleri ile sivillerin seyahat ve yerleşme özgürlüğünün kısıtlanmasına ilişkin bulgulara da yer verildi.

HDK'nin sivil altyapıyı hedef aldığı, Sudan Merkez Bankası ile 20 ticari bankayı yağmaladığı, 8 havalimanını tahrip ettiği aktarılan raporda, bombardımanlarda 50 uçağa zarar verdiği, ayrıca büyükelçilikler, Birleşmiş Milletler (BM) misyonları, camiler ve kiliselere saldırılar düzenlediği öne sürüldü.

Sudanlı sağlık ve insan hakları kuruluşları da daha önce HDK'yi Güney Darfur'daki Dagrees ve Kober hapishaneleri ile Darfur bölgesindeki diğer gözaltı merkezlerinde 19 binden fazla kişiyi alıkoymakla suçlamıştı.

Yerel ve uluslararası kuruluşlara göre, HDK'nin 26 Ekim 2025'te Faşir'i ele geçirmesinin ardından kentte sivillere yönelik ağır insan hakları ihlalleri ve katliam iddiaları gündeme gelmiş, gelişmenin Sudan'daki fiili bölünmeyi daha da derinleştirebileceği yönünde uyarılar yapılmıştı.

Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasında devam eden çatışmalar nedeniyle on binlerce kişi yaşamını yitirdi, milyonlarca kişi yerinden edildi.

BM verilerine göre, ülkede milyonlarca kişi de açlık tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.