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'Ortada devlet yok' diyenler nerede? İsim isim sayalım mı? Çıkıp milletten özür dileyecekler mi?

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'Ortada devlet yok' diyenler nerede? İsim isim sayalım mı? Çıkıp milletten özür dileyecekler mi?

Abdülhamid Han Kültür Eğitim Derneği Genel Başkanı Turgay Yazıcı, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde şarkıcı Haluk Levent tarafından kurulan Ahbap Derneği hakkında kamuoyuna yansıyan çeşitli iddiaların geniş yankı uyandırdığını belirtti.

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Foto - 'Ortada devlet yok' diyenler nerede? İsim isim sayalım mı? Çıkıp milletten özür dileyecekler mi?

Yazıcı, sosyal medya ve bazı yayınlarda derneğin mali işlemleri, bağışların kullanımı, harcama süreçleri, şeffaflık uygulamaları ve yönetime ilişkin çeşitli tartışmaların gündeme geldiğini ifade ederek, bu gelişmelerin deprem döneminde yürütülen "Devlet yerine bağışlar Ahbap'a yapılsın." söylemini yeniden tartışmaya açtığını söyledi. Yazıcı, 6 Şubat depremlerinin ardından özellikle yurt dışındaki bazı yayın organları ve sosyal medya hesapları üzerinden "Bağışlarınızı devlet kurumlarına değil, Ahbap Derneği'ne yapın." çağrılarının yapıldığını, bunun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurumlarına olan güveni zedelemeye yönelik bir kampanyaya dönüştüğünü savundu. Deprem günlerinde en çok tekrar edilen söylemin "Ortada devlet yok." olduğunu ifade eden Yazıcı, şu değerlendirmede bulundu: "Bugün soruyoruz; o gün 'Ortada devlet yok' diyenler neredeler? Devleti hedef alan sanatçılar nerede? Siyasetçiler nerede? Televizyon programcıları nerede? Köşe yazarları nerede? YouTuber'lar ve sosyal medya fenomenleri nerede? İsim isim sayalım mı? Yoksa çıkıp aziz milletimizden özür dilemeyi mi tercih edecekler?"

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Foto - 'Ortada devlet yok' diyenler nerede? İsim isim sayalım mı? Çıkıp milletten özür dileyecekler mi?

Yazıcı, deprem günlerinde yürütülen algı operasyonlarının bugün yeniden sorgulanması gerektiğini belirterek, milletin kriz dönemlerinde yabancı kaynaklı yönlendirmelere ve sosyal medya üzerinden oluşturulan algılara karşı daha dikkatli olması gerektiğini ifade etti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin deprem sonrası ortaya koyduğu çalışmaların herkes tarafından görüldüğünü belirten Yazıcı, kısa süre içerisinde enkazın kaldırıldığını, yeni şehirlerin inşa edildiğini, yüz binlerce konutun tamamlandığını, okulların, hastanelerin ve kamu binalarının yeniden hizmete açıldığını söyledi. Yazıcı, "Dünyanın birçok ülkesi böylesine büyük bir afet karşısında yıllarca toparlanamazken, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kısa sürede şehirlerini yeniden ayağa kaldırmış ve milletini yalnız bırakmamıştır." dedi.

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Foto - 'Ortada devlet yok' diyenler nerede? İsim isim sayalım mı? Çıkıp milletten özür dileyecekler mi?

Türkiye Cumhuriyeti'nin sıradan bir devlet olmadığını vurgulayan Yazıcı, devletin yaklaşık 2200 yıllık devlet geleneğinin mirasçısı olduğunu belirterek, gücünü köklü tarihinden, milletinden ve imparatorluk bakiyesi olan güçlü devlet anlayışından aldığını ifade etti. Açıklamasında Türkiye'nin yalnızca kendi vatandaşlarının değil, dünyanın dört bir yanındaki mazlumların da umudu olduğunu dile getiren Yazıcı, "Gazze'den Afrika'ya, Balkanlar'dan Asya'ya kadar nerede bir mazlum varsa yanında olan, nerede bir afet yaşanıyorsa yardım elini uzatan devlet Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bu devlet, mazlumların hamisi, kimsesizlerin kimsesidir." ifadelerini kullandı. Yazıcı, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Algılar gelir geçer. Sosyal medya kampanyaları biter. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 2200 yıllık devlet geleneği, güçlü kurumları ve aziz milletiyle dün olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır. Bu millet, kimin zor günlerde devletinin yanında durduğunu, kimin de devletini hedef alan söylemlerin parçası olduğunu unutmayacaktır."

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