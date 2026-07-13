'Ortada devlet yok' diyenler nerede? İsim isim sayalım mı? Çıkıp milletten özür dileyecekler mi?

Türkiye Cumhuriyeti'nin sıradan bir devlet olmadığını vurgulayan Yazıcı, devletin yaklaşık 2200 yıllık devlet geleneğinin mirasçısı olduğunu belirterek, gücünü köklü tarihinden, milletinden ve imparatorluk bakiyesi olan güçlü devlet anlayışından aldığını ifade etti. Açıklamasında Türkiye'nin yalnızca kendi vatandaşlarının değil, dünyanın dört bir yanındaki mazlumların da umudu olduğunu dile getiren Yazıcı, "Gazze'den Afrika'ya, Balkanlar'dan Asya'ya kadar nerede bir mazlum varsa yanında olan, nerede bir afet yaşanıyorsa yardım elini uzatan devlet Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bu devlet, mazlumların hamisi, kimsesizlerin kimsesidir." ifadelerini kullandı. Yazıcı, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Algılar gelir geçer. Sosyal medya kampanyaları biter. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 2200 yıllık devlet geleneği, güçlü kurumları ve aziz milletiyle dün olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır. Bu millet, kimin zor günlerde devletinin yanında durduğunu, kimin de devletini hedef alan söylemlerin parçası olduğunu unutmayacaktır."