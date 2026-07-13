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Spor Galatasaray'ın yeni süper yıldızı geliyor! İstanbul'da olacağı saat belli oldu
Spor

Galatasaray'ın yeni süper yıldızı geliyor! İstanbul'da olacağı saat belli oldu

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Galatasaray'ın yeni süper yıldızı geliyor! İstanbul'da olacağı saat belli oldu

Son şampiyon Galatasaray, son olarak Burnley forması giyen Lesley Ugochukwu’yu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı. İşte genç oyuncunun İstanbul’a geliş saati...

Yeni sezon öncesinde hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Galatasaray, ilk transferini gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılı ekip, geçtiğimiz sezon Burnley formasıyla 38 maça çıkan Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Satın alma opsiyonuyla kadroya dahil edilen 22 yaşındaki Ugochukwu, bu akşam saat 20.30'da İstanbul'a gelecek.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA!

Yapılan medya bilgilendirmesinde şu ifadeler kullanıldı: "Lesley Ugochukwu'nun TSİ 20.30'da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olması beklenmektedir."

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