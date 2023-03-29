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Dünya Resmi konutta ramazan huzuru! İskoçya Başbakanı namaz kıldırdı
Dünya

Resmi konutta ramazan huzuru! İskoçya Başbakanı namaz kıldırdı

Yeniakit Publisher
2023-03-29 10:56:00 - 2023-03-29 11:08:10
Resmi konutta ramazan huzuru! İskoçya Başbakanı namaz kıldırdı

İskoçya'nın ilk Müslüman başbakanı, resmi konutundaki ilk gününde ailesine namaz kıldırdı.

İskoçya’nın yeni başbakanı seçilen Pakistan asıllı 37 yaşındaki Humza Yousaf, ülkenin ilk Müslüman başbakanı oldu. Yousaf, başkent Edinburgh'da yer alan başbakanlık resmi konutu Bute House'daki ilk gününde ailesine namaz kıldırdı. Namaz kılarken çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşan Yousaf, “Ailem ve ben bugün parlamentoda yapılan oylamanın ardından Bute House'da ilk gecemizi geçiriyoruz. Bute House'da birlikte iftar yaptıktan sonra bir gelenek olarak aileme namaz kıldırdığım özel bir an” ifadelerini kullandı.

Humza Yousaf, dün 129 sandalyeli İskoçya parlamentosunda yapılan oylamada 71 milletvekilinin desteğini olarak ülkenin yeni başbakanı seçilmişti. Yousaf’ın bugün İskoçya Yüksek Hukuk Mahkemesi’nde düzenlenecek törende yemin ederek göreve başlaması bekleniyor.

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Yorumlar

Mesut SARP

Bizse Türkiyede bi ortadoksun başbakan olarak seçildiğini üstüne resmi devlet dairesinde Hristiyan ayinine başkanlık edeceğini aklımızdan dahi geciremeyiz.

Galip GELENTÜRK

bu haber fetöcülerin bir şekilde zoruna gider. eyvah islam avrupayı sarıyor. zuahuahua
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