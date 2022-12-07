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Gündem Resmi Gazete'de yayımlandı! Zincir mağaza ve marketler için yeni kararlar
Gündem

Resmi Gazete'de yayımlandı! Zincir mağaza ve marketler için yeni kararlar

Tüketicilerin fiyat karşılaştırması yapabilmesi için şube sayısı 200'ün üzeri olan mağaza ve zincir marketler verilerini Ticaret Bakanlağı ile paylaşacak.

Yeniakit Publisher
2022-12-07 00:57:00 -
Resmi Gazete'de yayımlandı! Zincir mağaza ve marketler için yeni kararlar

Perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre zincir mağazalar satışa sundukları ürünlere ilişkin verileri Ticaret Bakanlığı'nın sistemine aktaracak.

Zincir marketlere yönelik yapılan düzenlemeyle, şube sayısı iki yüzden fazla olan zincir mağazalar, satışa sundukları ürünler ile şubelerine ilişkin verileri Bakanlıkça belirlenen sisteme aktarmakla yükümlü olacak. Yayımlanan yönetmelikte, "Perakende ticaretin etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarına göre yapılmasına yönelik politikaların geliştirilmesi, kamuoyunun aydınlatılması ve tüketicinin fiyat karşılaştırması yapabilmesine imkan sağlanması amacıyla, gıda perakende sektöründe hızlı tüketim mallarının satışıyla iştigal eden ve şube sayısı iki yüzden fazla olan zincir mağazalar, satışa sundukları ürünler ile şubelerine ilişkin verileri Bakanlıkça belirlenen sisteme aktarmakla yükümlüdür. Bu veriler ilgili kurum, kuruluş ve kamuoyuyla paylaşılabilir. Veri aktarımının usul ve esasları Bakanlıkça belirlenerek ilgili zincir mağazalara bildirilir" denildi.

Öte yandan, yönetmeliğin hükümlerinin uygulanmasını Ticaret Bakanlığı yürütecek.

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