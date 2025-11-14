  • İSTANBUL
Mısır’dan Gazze açıklaması! Uluslararası güç barışı korumalı

İsrail'den kalleş saldırı!

Özel’in hafızasında ‘şehit’ kalacak mı?

Bu karara Siyonistler bozulacak! Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yasağı meclise sundu

İmamoğlu metro ihalelerinde 697 milyon lira cukkalamış! İddianamelerde yok yok...

Koca Yusuf daha ağırını taşımadı… 20 şehidin naaşlarını taşıyan ‘Koca Yusuf' Türkiye'ye hareket etti

İş kazasında ihmaller zinciri! Ya kanunlar değişmeli ya da görevini yapmayanlar hesap vermeli

Yuva yıkanlar yanacak! İhanetin ortağına da hukuki darbe... 'Zina' suçuna ceza beklentisi

Başkan Erdoğan'dan KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile ortak açıklama: Kıbrıs milli davamızdır! Asla yalnız bırakmayacağız

İçişleri Bakanı Yerlikaya Mısır’da! Öncelikli konu: İnsani yardımların Gazze’ye daha hızlı ulaşması
Ekonomi Resmi Gazete'de yayımlandı! Ticaret Bakanlığı 65 sözleşmeli ve 30 kadrolu personel alınacak
Resmi Gazete'de yayımlandı! Ticaret Bakanlığı 65 sözleşmeli ve 30 kadrolu personel alınacak

Ticaret Bakanlığına 65 sözleşmeli ve 30 kadrolu personel alınacak. Bakanlığın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ticaret Bakanlığı, 65 sözleşmeli ve 30 kadrolu personel istihdam edecek.

Bakanlığın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre 32 gümrük muhafaza memuru, 7 mühendis, 8 büro personeli, 6 gemi adamı ve 12 destek personeli olmak üzere 65 sözleşmeli personel alınacak.

Kadrolu personel kapsamında ise 18 memur, 10 mühendis ve 2 kimyager olmak üzere 30 kişi istihdam edilecek.

Adaylar, 24 Kasım-5 Aralık döneminde e-Devlet'ten (Ticaret Bakanlığı/Kariyer Kapısı) veya "https://kariyerkapisi.gov.tr" adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirecek.

İlanda başvuru şartları, adaylarda aranan nitelikler, istenen belgeler ve alım süreçlerine ilişkin bilgiler de yer alıyor.

Bakanlık açıkladı: 274 milyonluk "makaron" operasyonu
'MHRS' adıyla ücret talep etmişlerdi! Sağlık Bakanlığı'ndan suç duyurusu
Tarım Bakanlığı markayı deşifre etti! Siyah çayda bile hile yapmışlar
Bakan Yumaklı acı haberi duyurdu! Kayıp yangın uçağının enkazına ulaşıldı
Bakan Yumaklı acı haberi duyurdu! Kayıp yangın uçağının enkazına ulaşıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hırvatistan’da telsiz irtibatı kesilen Orman Genel Müdürlüğü’ne ait yangın söndürme uçağının enkazına..
Akit TV Gözünden The Economist'in 2026 Analizi: Dünyayı Büyük Bir Kırılma mı Bekliyor?
Akit TV Gözünden The Economist'in 2026 Analizi: Dünyayı Büyük Bir Kırılma mı Bekliyor?

Akit TV Ana Haber, The Economist dergisinin "The World Ahead 2026" (Dünyayı Bekleyen 2026) kapağını detaylı bir analize tabi tuttu.

Fenerbahçeli futbolculara 4 yıla kadar hapis talebi!
Fenerbahçeli futbolculara 4 yıla kadar hapis talebi!

19 Mayıs 2024 tarihinde oynanan olaylı Galatasaray ile Fenerbahçe derbine ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı; Jayden Oosterwol..
