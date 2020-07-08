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Ekonomi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Meteoroloji Genel Müdürlüğü personel alacak

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, KPSS (B) grubu puan sıralamasını esas alarak 9 yeni sözleşmeli personel istihdam edecek.

Yeniakit Publisher
2020-07-08 09:27:00 -
Resmi Gazete'de yayımlandı! Meteoroloji Genel Müdürlüğü personel alacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünde 9 yeni sözleşmeli personel istihdam edilecek.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Meteorolojiye sözleşmeli personel alımı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınarak gerçekleştirilecek.

8 mühendis alınacak

İlan kapsamında merkezi yerleştirme yöntemiyle 8 mühendis ve 1 mimar olmak üzere, toplam 9 sözleşmeli personel alınacak.

Adaylar, tercihlerini 8-13 Temmuz döneminde tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden TC kimlik numarasını ve şifresini girerek yapabilecek. Tercih kılavuzuna bugünden itibaren ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.

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