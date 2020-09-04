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Siyaset Resmi Gazete'de yayımlandı! İşten çıkarma yasağı 2 ay daha uzadı
Siyaset

Resmi Gazete'de yayımlandı! İşten çıkarma yasağı 2 ay daha uzadı

Resmi Gazete’te Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 3 aylık işten çıkarma yasağı 2 ay süreyle uzatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-04 07:52:00 -
Resmi Gazete'de yayımlandı! İşten çıkarma yasağı 2 ay daha uzadı

Çin’in Wuhan kentinden çıkarak tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ülke ekonomileri üzerinde de olumsuz etki meydana getirdi. Getirilen kısıtlamalar ve üretimin sekteye uğraması ekonomik açıdan birçok ülkeyi zor durumda bıraktı.

Türkiye salgının ilk anından itibaren ve sonrasın da aldığı kritik kararlar ile koronavirüsün ekonomi üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirgedi.

İşten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldı

Koronavirüsün ekonomi üzerindeki olumsuz etkisi azaltmak ve çalışanları mağdur etmemek adına getirilen 3 aylık işten çıkarma yeniden uzatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca 3 aylık “işten çıkarma yasağı” 17 Eylül 2020 tarihinden itibaren iki ay süreyle bir kez da uzatıldı.

Koronavirüs salgınının patlak vermesiyle 17 Nisan'da hayat geçirilen işten çıkarma yasağı,17 Ağustos tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla 1 ay daha uzatılmıştı.

Geçici madde Nisan ayında getirildi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2020 yılının Nisan ayında İş Kanunu'na geçici madde eklenmiş ve iş verenin 3 aylık süre zarfında ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında iş veya hizmet sözleşmesini feshetme yetkisi kısıtlanmıştı.

Geçiçi madde ile işverenlere çalışanları zorunlu hallerde 3 aylık ücretsiz izne çıkarma yetkisi verilirken Cumhurbaşkanı’na da 3 aylık süre zarfından uzatma yetkisi verildi.

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