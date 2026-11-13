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Ekonomi Resmi Gazete'de yayımlandı! Bakanlık hazine kontrolörü alacak
Ekonomi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bakanlık hazine kontrolörü alacak

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Resmi Gazete'de yayımlandı! Bakanlık hazine kontrolörü alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığına sınavla 10 stajyer hazine kontrolörü alımı yapılacak. Bakanlığın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlığa bağlı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere en fazla 10 stajyer hazine kontrolörü alınacak.

Giriş sınavı için başvurular, 23 Kasım-4 Aralık döneminde e-Devlet üzerinden "Hazine ve Maliye Bakanlığı/Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı" (https://kariyerkapisi.gov.tr) adreslerinden elektronik ortamda yapılacak.

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada tamamlanacak.

Yazılı sınav, 20 Aralık'ta iki ayrı oturumda Ankara'da yapılacak. Yazılıda başarılı olanlar arasından en yüksek puan alandan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının 4 katına kadar aday sözlü sınava çağrılacak.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara sınavın tarihi ve yapılacağı yer konusunda gerekli bilgilendirme en az 15 gün önce Kariyer Kapısı Platformu üzerinden yapılacak.

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