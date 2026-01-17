  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan çarpıcı sözler: Savaşlar sadece konvansiyonel silahlar ve sistemlerle yapılmıyor 50 bin euroyu biriktirdin de, havuzunu nasıl biriktirdin? 'Alnım açık, başım dik' demişti! Oktay Kaynarca'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu Flaş bir hamle geldi: İspanya'nın son 2 yılda turizm gelirleri 135 milyar avroya ulaştı! İlk itiraf geldi! işte Meclis'teki taciz iddiasında sanık ifadeleri Yaptığı savunma izah değil mizah! Sahtekar Ekrem kıvırdıkça kıvırıyor Son pişmanlık fayda etmez Suriye ordusundan SDG'li teröristlere çağrı İran'da yaşananlar ve uluslararası hukuk Bakan Fidan’dan Avrupa ülkesine çıkarma Bu kez ucuz kurtuldular: İsrail helikopteri yere çakıldı!
Ekonomi Resmi Gazete'de yayımlandı! Bakanlık 13 ilde 16 yatırım alanı belirledi
Ekonomi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bakanlık 13 ilde 16 yatırım alanı belirledi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Resmi Gazete'de yayımlandı! Bakanlık 13 ilde 16 yatırım alanı belirledi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından, 13 ile müjdeli haber geldi. Buna bu illerde 16 yatırım alanı belirledi. İşte o iller…

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 13 ildeki belirli 16 bölgeyi yatırım alanı olarak ilan etti.

Bakanlığın "Yatırım Alanı İlanı", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Aksaray, Amasya, Ankara, Eskişehir, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat'ta ve Hatay'ın Hassa ile Konya'nın Akşehir ve Ereğli ilçelerinde birer, Karaman'da ve Niğde'nin Bor ilçesinde ikişer olmak üzere toplamda 13 ilde 16 bölge yatırım alanı ilan edildi.

Türkiye üretimde şaha kalkıyor! Sanayi hamlesiyle teknoloji devrimi başlıyor!
Türkiye üretimde şaha kalkıyor! Sanayi hamlesiyle teknoloji devrimi başlıyor!

Ekonomi

Türkiye üretimde şaha kalkıyor! Sanayi hamlesiyle teknoloji devrimi başlıyor!

Savunma sanayinde peş peşe stratejik adımlar! Beyin göçü tersine döndü
Savunma sanayinde peş peşe stratejik adımlar! Beyin göçü tersine döndü

Teknoloji

Savunma sanayinde peş peşe stratejik adımlar! Beyin göçü tersine döndü

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23