Resmi Gazete'de yayımlandı! Aylık 3 bin TL ek ödeme müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan 'Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' ile aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarına ek ödeme müjdesi geldi.

3 bin lira ek ödeme

Koronavirüs pandemisi nedeniyle 1 Ağustos 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere sözleşmeli aile hekimlerine aylık net 3 bin lira, aile sağlığı çalışanlarına ise aylık net 850 TL'yi geçmemek şartıyla ek ödeme yapılacak. Karara göre, ödemeler 3 ay boyunca sürecek. Ödeme tutarları takip edilen kişi sayısına göre Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek. Koronavirüse yakalanan aile hekimlerinin ise görevde olmadıkları günler nedeniyle maaşları kesilmeyecek.