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Gündem Resmi Gazete'de yayımlandı! 2023'te 27 bin sözleşmeli memur alınacak
Gündem

Resmi Gazete'de yayımlandı! 2023'te 27 bin sözleşmeli memur alınacak

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda 2023 yılı için 27 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacağı ilan edildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-06 04:29:00 -
Resmi Gazete'de yayımlandı! 2023'te 27 bin sözleşmeli memur alınacak

2023 yılında 27 bin sözleşmeli sağlık personelinin istihdam edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2023 yılında uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak belirlendi.

Buna göre, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere 23 bin 585 uzman tabip, 3 bin 224 tabip, 146 ebe, 38 sağlık memuru, 3 hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş tabibi, 1 psikolog ve 1 sağlık teknikeri sözleşmeli olarak istihdam edilecek.
Sözleşmeli tabiplerin tamamı yataklı tedavi merkezlerinde görev yapacak.

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