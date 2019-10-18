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Resmi Gazete kararları bugün Resmi Gazete'de neler var? 18 Ekim 2019 Resmi Gazete atamalar

Resmi Gazete, Meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararları yayınlandığı belgedir. Resmi Gazete kararları milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Resmi Gazete atamaları ile de kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan atama ve görevden almalar da yine Resmi Gazete’de yayımlanıyor. Peki bugün Resmi Gazete’de neler var? İşte 18 Ekim 2019 Resmi Gazete atama kararları.

18 Ekim 2019 Cuma 08:17
Resmi Gazete kararları bugün Resmi Gazete'de neler var? 18 Ekim 2019 Resmi Gazete atamalar

Resmi Gazete, Meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararları yayınlandığı belgedir. Resmi Gazete kararları milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Resmi Gazete atamaları ile de kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan atama ve görevden almalar da yine Resmi Gazete’de yayımlanıyor. Peki bugün Resmi Gazete’de neler var? İşte 18 Ekim 2019 Resmi Gazete atama kararları.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Hızırreis Deniz ve Kıyı Emniyeti Genel Müdür Yardımcısı Caner Arseven görevden alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürü ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Durmuş Ünüvar atandı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Salim Özpak getirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Yaman, Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürü İhsan Emiralioğlu, Muş İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürü Ergün Güler, 6. Bölge Müdürü Ahmet Kocaman, 7. Bölge Müdürü Mustafa Yılmaz ile Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürü İbrahim Halil Akgündüz, 6. Bölge Müdürü Şenol Altıok ve 8. Bölge Müdürü Ahmet Gülşen de görevlerinden alındı.

Söz konusu atama kararları kapsamında Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Burhan Bahadır, Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Siirt İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, Karabük İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Çetin Ayvalık, Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Tahir Macit, Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ise Karabük İl Tarım ve Orman Müdürü Cemalettin Çataklı'nın ataması yapıldı.

 Resmi Gazete kararları için tıklayınız

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Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 08:17
  1. Karabük
  2. Zonguldak
  3. Siirt
  4. Muş
  5. Kahramanmaraş
  6. Malatya
  7. Kastamonu
  8. Bolu
  9. Bingöl
  10. Resmi Gazete kararları bugün
  11. Resmi Gazete'de neler var?
  12. 18 Ekim 2019 Resmi Gazete atamalar

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