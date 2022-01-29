Resmi Gazete atama kararları! Kim nereye hangi kuruma atandı
29 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararları yayımlandı. Peki, kim hangi göreve geldi. Resmi Gazete atama kararları güncel:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 29 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete’de atama kararları yayımlandı. Peki, kim hangi göreve atandı?
Resmi Gazete atama kararları! Kim nereye hangi kuruma atandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Adli Tıp Kurumu Başkanlığına Hızır Aslıyüksek atandı.
TÜİK Başkanlığı görevini yürütmek üzere görevlendirilen Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer'in görevine son verildi, yerine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Erhan Çetinkaya getirildi.
TÜİK Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına, Doç. Dr. İbrahim Demir atandı.
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkanlığına Hasan Özçelik, üyeliklerine Muhiddin Gülal, Ahmet Pelit ve Ünal Eryılmaz getirildi.
Ticaret Bakanlığında açık bulunan Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığına, Nurullah Celal Uslu atandı. Ticaret Başmüfettişliklerine Mehmet Özkoç ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akıllı getirildi.