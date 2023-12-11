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Aktüel Resmi duyuruyla saat verildi! Bugün İstanbul’da elektrikler kesiliyor; işte o bölgeler…
Aktüel

Resmi duyuruyla saat verildi! Bugün İstanbul’da elektrikler kesiliyor; işte o bölgeler…

Yeniakit Publisher
2023-12-11 14:31:00 -
Resmi duyuruyla saat verildi! Bugün İstanbul’da elektrikler kesiliyor; işte o bölgeler…

Bugün İstanbul'un hangi ilçelerinde elektriklerin kesileceği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. BEDAŞ, elektriklerin kesileceği ilçeleri ve saatleri açıkladı.

İşte 11 Aralık Pazartesi günü elektriklerin kesileceği ilçeler...

ARNAVUTKÖY

NO: 35197899

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARABURUN mah AKÇA AĞAÇ, ALAYEMİNİ, ARASTA, ARI BURNU, ARİFE, ASLAN, BARIŞ, BAŞAK , BEREKET , BEYAZ, BUKET , BULUT , BURCU , CAN , CEYLAN , DURU, DUYGU , DÜNYA, DİDEM , ELMAS, ENGİN, EZGİ , FEZA, GÖKTAŞ, GÖKÇE, GÜLÜMSER , GÜNEY , GÜRPINAR, GÜVEN , HIZIRBEY , HÜLYA, HÜR, HİCRAN, IŞIK, KARATEPE, KAĞAN, KUMSAL, KÖKSAL , LODOS, MAVİ MARMARA, MEHTAP , MERCAN , NAZLI, NUR , NİLÜFER, NİSAN , ONUR, PELİT, PIRLANTA , SAHİL, SARAY , SERGEN , SUBAŞI, TEMMUZ, TUNCEL, YAKAMOZ , YOSUN , ÇELİK , ÇETİN, ÇINAR, ŞENGÜL sk / YENİKÖY mah BEYAZ YASEMİN, EBRU, EGE, GÜLHAN, HAKİMİYET, KARADENİZ, OKYANUS, RAUF DENKTAŞ, SAHİL, ÇAKABEY, İSHAK PAŞA sk bölgelerinde 11/12/2023 09:00:00 - 11/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35197717

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah NİYAZ sk bölgelerinde 11/12/2023 09:30:00 - 11/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

NO: 35197753

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah GÜLLÜCE sk bölgelerinde 11/12/2023 09:30:00 - 11/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35197739

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ÖZGÜLER sk bölgelerinde 11/12/2023 09:30:00 - 11/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 35196332

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -MAHMUTBEY mah sk bölgelerinde 11/12/2023 00:00:00 - 11/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35196344

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2452. sk bölgelerinde 11/12/2023 00:00:00 - 11/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35196325

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -MAHMUTBEY mah sk bölgelerinde 11/12/2023 00:00:00 - 11/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35196129

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah BAĞCILAR ASFALTI sk / FATİH mah 1745., 1746., 1747., 1748., 1749., 1750., 1751., 1752., 1753., BİRLİK, MEHMET AKİF, VELİOĞLU sk / FEVZİ ÇAKMAK mah 2045., 2114., 2115., 2119., BİRLİK, NAMIK KEMAL sk / KİRAZLI mah HÜRRİYET sk / SANCAKTEPE mah 965., 966., BİRLİK sk / YAVUZ SELİM mah 1063., 1076., 1078., 1079., 1080., 1081., 1082., 1083., 1084., 1085., 1086., 1087., 1088., 1089., 1090., 1091., 1092., 1093., 1094., 1095., 1096., 1097., 1098., 1099., 1100., 1101., 1102., 967., 968., 969., BİRLİK, CAHİT SITKI TARANCI, HÜRRİYET, MEHMET AKİF sk bölgelerinde 11/12/2023 00:01:00 - 11/12/2023 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35196145

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2005., 2006., 2008., FATİH sk / SANCAKTEPE mah 913., 917., 922., 923., 924., 925., 926., 927., 928., 929., 930., 931., 933., 934., 938., 940., 941., 944., 945., 947., 948., 949., 950., 951., 952., 953., 954., 955., 956., 957., 958., 959., 960., 961., 962., 963., FATİH sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 3/2., 8/1., 8/3. sk bölgelerinde 11/12/2023 03:00:00 - 11/12/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35196141

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2002., 2005., 2006., 2007., 2008., 2010., 2011., 2012., 2013., 2014., 2015., 2016., 2017., 2019., 2020., 2027., 2028., 2029., 2030., 2031., 2033., 2034., 2035., 2036., 2051., 2052. sk bölgelerinde 11/12/2023 03:00:00 - 11/12/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35196152

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 938., 941., 942., 943., 944., 945., 946., 947., 948., 951., BİRLİK sk / YAVUZ SELİM mah 969., 970., 971., 974., 975., 985., 986., BİRLİK sk bölgelerinde 11/12/2023 03:00:00 - 11/12/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35199234

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2541., 2542., 2543., 2547., GAZİ MUSTAFA KEMAL, MİLLET, ŞEHİT HÜSEYİN sk bölgelerinde 11/12/2023 09:00:00 - 11/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35199027

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -YILDIZTEPE mah sk bölgelerinde 11/12/2023 09:00:00 - 11/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35198943

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -FEVZİ ÇAKMAK mah sk bölgelerinde 11/12/2023 10:00:00 - 11/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

 

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