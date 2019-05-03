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Resmi açılış bugün! Erdoğan da katılacak

İstanbul’un yeni sembollerinden Çamlıca Camii, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı törenle resmi olarak açılıyor. Açılış Cuma namazından sonra olacak. Sabah saat 9.30’dan itibaren ise selalar ve gün boyunca Kur’an’ı Kerim okunacak.

03 Mayıs 2019 Cuma 06:38
Resmi açılış bugün! Erdoğan da katılacak

Temeli 6 yıl önce atılan, 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği bir kompleks olarak tasarlanan Türkiye’nin en büyük camisi “Büyük Çamlıca Camisi”nin resmi açılışı, bugün yapılacak. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle yapılacak olan açılış töreni, cuma namazının ardından gerçekleştirilecek. Yerli ve yabancı çok sayıda davetlinin katılacağı resmi açılış töreni öncesi, sabah saat 9.30’dan itibaren Büyük Çamlıca Camisi’nin hocaları tarafından sela okunacak, gün boyunca da Kur’an-ı Kerim okunmaya devam edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın teşriflerinin ardından resmi açılış törenine geçilecek.

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 06:38
  1. İstanbul
  2. açılış
  3. Çamlıca Camisi
  4. GÜNCEL Haberleri

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