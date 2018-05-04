Resmi açıklama geldi! Türkiye soruşturma açtı



Dünya Ticaret Örgütü'nden (WTO) yapılan açıklamaya göre Türkiye, Anti-Damping Komitesi'ni 2 Mayıs 2018 tarihinde, 27 Nisan 2018 tarihinden itibaren demir ve çelik ürünlerine yönelik anti-damping soruşturması başlattığı yönünde bilgilendirdi.



Türkiye Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Direktörlüğü Antidamping Bölümü tarafından WTO'ya yapılan bilgilendirmede şu ifadeler yer aldı:



İlgili tarafların bu bilgilendirmeden itibaren 30 gün içinde anketleri yanıtlaması gerekmektedir.



Türkiye'de kurulu şirket ve kurumlar anketleri ve genel görüşlerini resmi olarak kayıtlı olan elektronik mail-KEP adreslerinden bakanlığın kayıtlı elektronik mail-KEP adresine göndermeliler.



Elektronik posta adresi: [email protected]



Yurt dışındaki şirket ve kurumlar ise anket ve görüşlerini bakanlığın [email protected] adresine göndermeliler.

