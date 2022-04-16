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Dünya Resmen vahşet: Pakistan'dan Afganistan'da sivil katliamı!
Dünya

Resmen vahşet: Pakistan'dan Afganistan'da sivil katliamı!

Pakistan ordusu dün gece saatlerinde Afganistan sınırları içerisinde sivil alanlara yönelik şiddetli bombardımanlar düzenledi.

Yeniakit Publisher
2022-04-16 14:08:00 - 2022-04-16 14:12:56

Bölge kaynakları, saldırılarda Kunar'da 5 sivilin hayatını kaybettiğini kaydetti. Host'ta ise en az 30 sivilin Pakistan saldırılarına öldüğü ve yaralandığı ifade ediliyor.

Pakistan kendi sınırları içerisindeki Bacaur ve Veziristan'da da sivillere ait yerleşimleri aynı dakikalarda hedef aldı. Bu saldırılarda da en az 12 sivil hayatını kaybetti ve yaralandı.

Yaşamını yitiren siviller arasında çok sayıda kadın ve çocuğun olduğu belirtiliyor.

Öte yandan, Pakistan'ın saldırıları sonrasında sınır hattında Afganistan ile Pakistan güçleri arasında şiddetli çatışmalar çıktı.

Ağır silahların da kullanıldığı çatışmaların halen devam ettiği kaydediliyor.

Kaynak: Mepa News

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