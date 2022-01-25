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Dünya Resmen uçan tabut çıktı: ABD'ye ait F-35, uçak gemisine çakıldı
Dünya

Resmen uçan tabut çıktı: ABD'ye ait F-35, uçak gemisine çakıldı

ABD'ye ait F-35C savaş uçağı, Güney Çin Denizi'nde bulunan USS Carl Vinson uçak gemisine inmeye çalıştığı sırada düştü. Kendini uçaktan fırlatmayı başaran pilot sağ olarak kurtarılırken, 7 personel yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-25 23:52:00 - 2022-01-25 23:52:43
Resmen uçan tabut çıktı: ABD'ye ait F-35, uçak gemisine çakıldı

Geniş çaplı bir askeri tatbikat çerçevesinde Güney Çin Denizi'nde bulunan ABD donanmasına ait USS Carl Vinson uçak gemisinde, facianın eşiğinden dönüldü.

ABD'ye ait F-35C savaş uçağı, uçak gemisine inmeye çalıştığı sırada düştü.

Pilot kendisini fırlatmayı başardı

ABD Pasifik Filosu Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, olayın güvertede meydana geldiği kaydedilirken, kendini güvenli bir şekilde fırlatmayı başaran pilotun yakındaki sularda sağ olarak kurtarıldığı belirtildi.

7 asker yaralandı

Kaza hakkında detaylı bilgi paylaşılmazken, güvertede yaralanan 7 denizciden üçünün Filipinler’in Manila kentindeki bir tıbbi tesise gönderildiği ve durumlarının stabil olduğu bildirildi.

Dört denizcinin tedavisinin ise gemide yapıldığı ifade edildi.

Düşen uçağın gövdesinin geminin güvertesinde mi kaldığı yoksa denize mi düştüğü ise açıklanmadı.

 

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