Resmen tehdit etti! Putin'den dünyayı sallayan İsveç ve Finlandiya sözleri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsveç ve Finlandiya'nın olası NATO üyeliği konusunda bir açıklama yaptı.

NATO'nun genişlemesinin problem olduğunu söyleyen Rus lider; söz konusu genişlemenin tamamen ABD çıkarına olduğunu kaydetti.

İsveç ve Finlandiya ile bir problemlerinin olmadığını dile getiren Putin, "Ancak NATO'nun askeri altyapısı bu iki ülkede genişlerse tepki vereceğiz" dedi.

Putin ayrıca; "NATO'nun küresel etkisini artırma planlarına ek dikkat göstermemiz gerekli" dedi.

Rus televizyonlarında nükleer uyarısı yapılmıştı

Rus devlet televizyonu Russia1'de dün, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katıldıktan sonra topraklarında askeri üslere izin vermesi halinde; Moskova'nın Avrupa sınırlarına taktik nükleer silah konuşlandırabileceği belirtilmişti.

Rusya Eski Devlet Başkanı ve mevcut Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev de haftalar önce, Rusya'nın NATO'nun Nordik genişlemesine yanıt olarak Polonya ve Litvanya arasındaki Kaliningrad dış bölgesine nükleer silahlar ve hipersonik füzeler yerleştirebileceğini söylemişti.