Resmen rekor! Diyarbakır'da 74 milyon kök kenevir ele geçirildi

Diyarbakır'da düzenlenen Eren Abluka-34 (Lice/Üçdamlar) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Sarı Operasyonu kapsamında, 1 milyon 493 bin kök keneviri ile 337 bin kök skunk bitkisi ele geçirildi.

Lice ilçesi Serince Mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 65 noktada gerçekleştirilen arazi arama tarama çalışmalarında; 1 milyon 493 bin kök kenevir bitkisi, 337 bin kök skunk bitkisi, 54 kilogram toz esrar, 216 kilogram kubar esrar ve 3 bin 600 metre sulama hortumu yakalandı.

Son operasyonla birlikte kenevir bitkisinin hasat zamanı olan haziran ayından bu yana, 74 milyon 396 bin kök kenevir, 2 milyon 994 bin kök skunk ile 4 ton 208 kilo esrar ele geçirildi.

Operasyonlarda 279 kişi hakkında da işlem yapıldı. (İLKHA)