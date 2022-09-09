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Yerel Resmen rekor! Diyarbakır'da 74 milyon kök kenevir ele geçirildi
Yerel

Resmen rekor! Diyarbakır'da 74 milyon kök kenevir ele geçirildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca haziran ayından bu yana yapılan operasyonlarda, 74 milyon 396 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-09 13:58:00 -
Resmen rekor! Diyarbakır'da 74 milyon kök kenevir ele geçirildi

Diyarbakır'da düzenlenen Eren Abluka-34 (Lice/Üçdamlar) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Sarı Operasyonu kapsamında, 1 milyon 493 bin kök keneviri ile 337 bin kök skunk bitkisi ele geçirildi.

Lice ilçesi Serince Mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 65 noktada gerçekleştirilen arazi arama tarama çalışmalarında; 1 milyon 493 bin kök kenevir bitkisi, 337 bin kök skunk bitkisi, 54 kilogram toz esrar, 216 kilogram kubar esrar ve 3 bin 600 metre sulama hortumu yakalandı.

Son operasyonla birlikte kenevir bitkisinin hasat zamanı olan haziran ayından bu yana, 74 milyon 396 bin kök kenevir, 2 milyon 994 bin kök skunk ile 4 ton 208 kilo esrar ele geçirildi.

Operasyonlarda 279 kişi hakkında da işlem yapıldı. (İLKHA)

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