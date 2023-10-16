Resmen kuruldu! Kentsel dönüşümde devrim gibi karar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın bağlı kuruluşu olarak, Türkiye’yi afetlere karşı daha güçlü hale getirecek olan ‘Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’ resmen kuruldu. Türkiye’nin yapı stokunun yenilenmesi için Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın kurulması adına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bir çalışma başlatılmıştı. Karar, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

3 ayrı genel müdürlük oluşturuldu

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı altında da; Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü, Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü, Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürlüğü olmak üzere 3 ayrı genel müdürlük kuruldu.

Genel Müdürlüklerden birincisi olan Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü, Marmara haricindeki bölgelerde yer alan kentsel dönüşüm çalışmalarına devam edecek. İkinci genel müdürlük sadece Marmara Bölgesi’nin dönüşümünü takip edecek. Üçüncü genel müdürlük ise kaynak temini sağlayacak. Yapılan bu düzenlemeyle kentsel dönüşüm süreçlerinin Marmara ve Türkiye genelinde çok daha hızlı bir şekilde devam edeceği belirtiliyor. Özellikle Marmara’daki yapı stokunun fazlalığı göz önüne alındığında afetlere karşı dirençli hale gelmesi için kurulan genel müdürlüğün, çalışmalara yeni bir ivme kazandıracağının altı çiziliyor.

Kentsel dönüşüme özkaynak oluşturulacak

Düzenlemeyle birlikte kurulan Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürlüğü, kentsel dönüşüme kaynak oluşturmak için taşınmazların tarama, planlama, değerleme, geliştirme ve arsa üretim çalışmalarını sürdürecek. Ülke genelinde tescil dışı alanları tarayıp tespit edecek ve hazine adına tescilini sağlayacak. Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürlüğü, tescil dışı alanlar ile hazine taşınmazlarını planlayarak satılması ile kentsel dönüşüm sürecine finans katkısı sunacak.

“Kentsel dönüşüme yeni bir soluk”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın kurulmasıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, “Kentsel dönüşüme yeni bir soluk. Recep Tayyip Erdoğan’ın Resmi Gazete’de bugün yayımlanan kararıyla, kentsel dönüşüm sürecini hızlandıracak ve güçlendirecek yeni yapısal düzenlemeler yürürlüğe girdi. Bu karara göre; Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kuruldu. Kentsel Dönüşüm Başkanlığımız ile kentsel dönüşüm çalışmalarımızı çok daha hızlı ve etkin bir şekilde yürüteceğiz. Bununla birlikte Kentsel Dönüşüm Başkanlığımızın bünyesinde; Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü, Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü, Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürlüğü de kuruldu. Bir genel müdürlüğümüz sadece Marmara Bölgesi’ndeki kentsel dönüşüm sürecini yürütecek, diğer genel müdürlüğümüz ise Marmara dışında kalan bölgelerdeki çalışmalara yönelecek. Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürlüğümüz ise taşınmazları tespit, planlama ve değerleme işlemlerini gerçekleştirerek kentsel dönüşüm sürecine kaynak oluşturacak” dedi

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“Güçlü şehirler hazırlayacağız”

Kentsel dönüşüme yeni bir soluk getireceklerini belirten Bakan Özhaseki, “Geliştirdiğimiz modelle hazineye mali bir yük oluşturmadan güçlü şehirler hazırlayacağız. Yeni düzenlemelerle, inşallah ülkemizi deprem başta olmak üzere afetlere karşı daha hızlı bir şekilde dirençli hâle getireceğiz. Türkiye Yüzyılı’na yakışır sağlam, güvenli, Sıfır Atık uyumlu, iklim dostu ve mahalle kültürünü yansıtan, akıllı şehir teknolojileriyle donatılmış geleceğin şehirlerini hep birlikte inşa edeceğiz. Türkiye Yüzyılı’nın lideri, çalışmalarımızın hamisi, şehircilik anlayışımızın mimarı Sayın Cumhurbaşkanımıza desteklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Yeni düzenlemeler ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Şura kararları etkili oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılış konuşmalarıyla başlayan ve 15-17 Eylül’de İstanbul’da düzenlenen ‘Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şûrası’nın ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin açıkladığı sonuç bildirgesinde ‘Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’ kurulması önerisi yer almıştı.