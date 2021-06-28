Resmen kamuoyu ile paylaştı! HDP'den ayrılıp yeni parti kuracak

Terörle arasına mesafe koymayan terör sevici HDP'nin eski Kars Belediyesi Eş Başkanı Ayhan Bilgen, Türkiye'de yeni bir fikir ve tarza ihtiyaç olduğunu belirterek yeni parti sinyalini verdi.

Türkiye’de siyasetin tıkandığını, herkes açısından ciddi bir siyasetsizlik sorunu yaşandığını söyleyen Ayhan Bilgen, ‘Yeni bir oluşum içinde olacak mısınız?' sorusunu şöyle yanıtladı:

“Türkiye’de siyasetin tıkandığı herkes açısından ciddi bir siyasetsizlik sorunu yaşandığı düşüncesindeyim. Bu kilitlenmeyi aşabilecek bir siyaset arzı ve dilenine ihtiyaç olduğu kanaatindeyim.

Seçmenin tepkisini oy kullanma tercihin ötesinde siyasete yönelik güvenini artıracak yeni bir umut doğuracak alternatif inşasına ihtiyaç var

Bu mevcut partiler içerisinde bir yaklaşım yenilenmesi biçiminde bir arayış olarak çok daha anlamlı sonuçlar verebilir ancak koşulları oluşmadığı takdirde yeni arayışlar kaçınılmaz hale gelir öncelikle sivil bir siyasal inisiyatif çok daha yapıcı katkı sağlayabilir.

Türkiye’de 110 civarında parti var kişi merkezli yapılanmalar mevcudu tekrar öteye geçemiyor Bunu aşacak bir empati ve ortaklaşmaya ihtiyaç var. Siyasette radikal dönüşümü sağlayamazsak yeni partiler kurmak da enerji kaybından öteye geçmez.

Benzer düşünen arkadaşlarımla, bu arayışta olanlarla bir araya gelmeyi bu tartışmayı toplumsal zeminlerde sürdürmeyi önemsiyorum. Bu tartışmanın sonucunda bu ihtiyacı karşılayacak mekanizmanın nasıl olması gerektiği kararı birlikte alınması gereken bir karardır. Kişi kurtarıcılığına dönük, lider merkezli partiler geleceği yönetemeyeceği gibi gerçekte yeni bir siyaset tarzını da geliştiremeyecektir. Dolayısıyla yerellerden başlayan bir tartışma olmalı bu tartışmanın sonucuna göre bir yol haritası belirlenebilir.

HDP'ye üstü kapalı eleştiriler

HDP Türkiye siyasetinde son derece değerli ve önemli bir boşluğu doldurmak üzere kurumuştur. Bunun gereğini ne kadar yapabildiği hususunda da şüphesiz sadece HDP’den kaynaklanmayan nedenler de var bunun da farkındayız. Ama siyasette çözüm üretmek, açılım yapmak, kendi olağan rutin genişleme stratejisini hayat geçirmek her parti için zorunludur.

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