Resmen facia! O bölgedeki sellerde en az 300 kişi öldü
Pakistan'da muson yağmurları sonucu oluşan seller halka zor zamanlar yaşatıyor.
Pakistan'da 5 haftadır etkili olan muson yağmurlarının oluşturduğu seller Perşembe günü itibariyle 282 can almış oldu.
Ülkede özellikle 11 Temmuz'dan itibaren boy gösteren şiddetli yağışlar binlerce hanenin boşaltılmasına sebep olurken çok sayıda can aldı.
Pakistan Ulusal Afet İdaresinden yapılan açıklamada ülkenin güneybatı kesiminde etkili olan yağmurların ay sonuna kadar etkili olabileceğini söyledi.
İran'da da sel can aldı
Pakistan'ın sınır komşusu İran'ın da güney bölgelerinde sel can aldı.
Fars eyaletinde bulunan Sultan Şahbaz köyü yakınlarında aşırı yağmur sonucu 18 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.