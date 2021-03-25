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Dünya Resmen duyurdular! Yeni doğal gaz rezervi bulundu
Dünya

Resmen duyurdular! Yeni doğal gaz rezervi bulundu

Azerbaycan, Hazar Denizi'ndeki 'Şafak-Asiman' yatağında yeni doğal gaz rezervi bulduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-25 10:36:00 -
Resmen duyurdular! Yeni doğal gaz rezervi bulundu

Yer altı kaynakları bakımından zengin Hazar Denizi'nde, Azerbaycan'a ait sahada yeni bir doğalgaz rezervi bulundu.

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) tarafından yapılan açıklamada, Hazar Denizi’nin Azerbaycan kesiminde yer alan “Şafak-Asiman” yatağında 7 bin 189 metre derinlikte kapsamlı bir keşif çalışması yapıldığı ve ilk doğalgaz ile kondensat rezervlerinin tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, sahanın rezervlerinin tam olarak belirlenmesi için ilave değerlendirme kazısının yapılacağı aktarıldı.

Bin 100 metrekarelik alanda bulundu

Başkent Bakü’nün 125 kilometre güney-doğusunda yer alan “Şafak-Asiman” yatağı bin 100 metrekarelik bir alanı kapsıyor. Deniz derinliği 650-800 metre arasında değişen “Şafak-Asiman” yatağındaki arama çalışmaları SOCAR ve BP’nin ortak projesi kapsamında gerçekleştirildi.

7 Ekim 2010 tarihinde SOCAR ve BP, "Hazar Denizi’nin Azerbaycan bölümünde Şafagik-Asiman yatağında arama, geliştirme ve üretim paylaşımı" konusunda bir anlaşma imzalamıştı.

Aliyev tebrik etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yaptığı açıklamada, BP ve SOCAR’ı “Şafak-Asiman” yatağında ilk doğalgaz rezervi bulanması dolayısıyla tebrik etti. Yeni rezervin keşfedilmesinin Azerbaycan’ın enerji güvenliğine katkı sağlayacağını belirten Cumhurbaşkanı Aliyev, keşfedilen rezervi Güney Gaz Koridoru ve son halkası olan TAP boru hattı için de ek bir kaynak olabileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Aliyev, ”Azerbaycan halkını, Azerbaycan petrol çalışanlarını, BP ve SOCAR’ı bu başarıdan dolayı kutluyorum.” dedi.

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Yorumlar

murat

Keşke hem Azerbaycan'ın hem Arabistan'ın bu gelirleri sokaklarına, caddelerine ve vatandaşlarına yansıtılabilseydi. Belli uluslararası karteller ve işbirlikçileri pastayı komple götürür, vatandaşa ise yüksek maliyetli bir hayat kalır. Bu sistemdeki her keşif sevindirici değil, maalesef üzücü oluyor.
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iranı yıkmak isteyen alçak azerbaycan
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