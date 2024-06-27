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Spor Resmen duyurdular: O oyuncuya sürpriz talip! Beşiktaş’ın baş belası oldu…
Spor

Resmen duyurdular: O oyuncuya sürpriz talip! Beşiktaş’ın baş belası oldu…

Yeniakit Publisher
2024-06-27 17:07:00 -
Resmen duyurdular: O oyuncuya sürpriz talip! Beşiktaş’ın baş belası oldu…

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Ante Rebic'e, Hellas Verona talip oldu.

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Ante Rebic'e, Hellas Verona talip oldu.

Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş'ta takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Ante Rebic konusunda sıcak bir gelişme yaşandı.

Siyah-beyazlıların daha önce yaptığı ayrılık teklifine sıcak bakmayan Ante Rebic'e, İtalya'dan talip çıktığı aktarıldı.

Hellas Verona, Ante Rebic ile ilgilenmeye başladı. Hellas Verona'nın, Hırvat kanat oyuncusunu transfer etmek istediği kaydedildi.

30 yaşındaki kanat oyuncusu, geride kalan sezonda Beşiktaş'ta 23 maça çıktı. Ante Rebic bu mücadelelerde 1 gol attı ve 5 asist üretti.
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Ante Rebic'in Beşiktaş ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek.

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